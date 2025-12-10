Фризьори очакват фалити и по-високи цени заради задължителните тестове за алергии

Министерството на здравеопазването (МЗ) публикува за обществено обсъждане проект на изцяло нова наредба, която ще регулира дейността на фризьорските и козметичните салони, както и на студиата за татуировки. Новите текстове ще заменят остарялата наредба от 1987 година и се очаква да засегнат над 24 000 обекта в цялата страна. Промените предвиждат строги изисквания за квадратура, вентилация и хигиена, което според представители на бранша ще доведе до масови фалити и скок на цените на услугите.

Нови стандарти за площ и вентилация

Проектът въвежда конкретни нормативи за работното пространство. За едно работно място във фризьорски салон ще се изискват минимум 8 квадратни метра, за бръснарски стол – 6 кв. м, а за козметично студио – 9,6 кв. м. Ако в едно помещение има две работни места, разстоянието между тях трябва да бъде поне един метър.



Особено внимание се обръща на вентилацията, като се изисква осигуряване на двукратен обмен на въздуха на час. За салоните с повече от три работни места става задължително обособяването на стая за отдих на персонала.

Задължителни тестове за алергии

Едно от най-дискутираните изисквания е въвеждането на задължителен тест за чувствителност (алергия) преди всяко боядисване на коса или процедура с химикали.

"Аз вече от 30 години се занимавам активно с фризьорство. На мен лично ми се е случвало хора да имат алергии. Всеки уважаващ себе си фризьор задължително първо трябва да направи диагностика, за да прецени каква е структурата на косъма и дали клиентът има алергия", заяви фризьорът Нина Йорданова, цитирана от БНТ.

Според новите правила, ако тестът е положителен, процедурата не трябва да се извършва. Освен това клиенти с видими кожни проблеми, обриви или петна ще бъдат обслужвани само след представяне на медицинска бележка от лекар, която удостоверява, че състоянието им не е заразно.

Опасения от фалити и поскъпване

Представители на бранша са категорични, че новите изисквания ще наложат сериозни инвестиции за преустройство на помещенията и закупуване на ново оборудване. Това, според тях, е непосилно за малките обекти, особено в по-малките населени места.

Собственици на салони прогнозират, че част от легалния бизнес ще бъде принуден да затвори, докато "сивият сектор", който работи по домовете без контрол, ще продължи да процъфтява. Клиентите пък трябва да се подготвят за увеличение на цените, за да могат салоните да покрият новите разходи за хигиена, отделни договори за пране на бельо и модернизация на вентилационните системи.

Общественото обсъждане на проекта продължава до началото на януари 2026 година