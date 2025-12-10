  • Instagram
Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов

Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов
Младежите от ПП поставиха диван диван пред Ларгото, където е и поставеното преди началото на протестите прасе-касичка, което даде началото на демонстрациите в София.

От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов.

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП

#протест

