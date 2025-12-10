Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов

Младежите от ПП поставиха диван диван пред Ларгото, където е и поставеното преди началото на протестите прасе-касичка, което даде началото на демонстрациите в София.

От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов.

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП

