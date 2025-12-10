Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов
Младежите от ПП поставиха диван диван пред Ларгото, където е и поставеното преди началото на протестите прасе-касичка, което даде началото на демонстрациите в София.
От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов.
"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП
Още по темата:
- » Вижте къде да не минавате с колите заради протеста в София
- » „Студенти против мафията“ се вливат в големия протест тази вечер
- » ПП–ДБ отхвърля и коригирания проектобюджет, готви се нов протест в деня на вота
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество