Забавен антихороскоп 2025: Какво да НЕ правите според звездите

Добре дошли в хороскопа, който никой астролог не би дръзнал да напише, но всички тайно искат да прочетат. Тук няма добри съвети за успех, късмет или хармония. Напротив — ще получите звездно предупреждение за това, което категорично трябва да избягвате през годината. Нито е научно, нито е сериозно, но е напълно в унисон с реалността: понякога е много по-важно да знаеш какво да НЕ правиш. Затегнете коланите — предстои ви „обратен“ годишен хороскоп, пълен със самоирония, леко нахапан хумор и големи дози астрологичен сарказъм.

ОВЕН

Да не прави: Никакви спонтанни решения след 23:00.

Ако ви хрумне да си купите мотора, да смените работа или да започнете революция, изчакайте сутринта. Светът не е готов за вашите нощни идеи. Вие също не сте.

Телец

Да не прави: Да НЕ започва диета.

Не лъжете себе си. Знаете, че на третия ден ще гушкате хладилника като отдавна изгубен роднина. Пестете си драмата.

Близнаци

Да не прави: БЕЗ много дини под една мишница.

Тази година не започвайте пет курса, три онлайн отношения и два подкаста едновременно. Искаме поне едно завършено изречение.

Рак

Да не прави: Да НЕ се чувства от всичко.

Не плачете, защото сте видели котка. Не плачете, защото сте видяли някой, който може би е видял котка. Дайте почивка на емоционалния си резервоар.

Лъв

Да не прави: Да НЕ упражнява драматични монолози пред огледалото.

Вашата публика ви обича, но поне един ден в годината може да мине без това да обявявате: „Аз съм слънцето в собствената си вселена!“

Дева

Да не прави: Да НЕ коригира другите.

Позволете на приятелите си да направите грешка. И да използвам „неправилния“ глагол. Ще оцелеете. Вероятно.

Везни

Да не прави: Да НЕ отлага решения.

Тази година изберете. Каквото и да е. Меню, филм, страна за пътуване. Не чакайте ретрограден Меркурий да ви даде знак — той няма.

Скорпион

Да не прави: Да НЕ разгадава скрити мотиви навсякъде.

някои хора просто казват „Добро утро“. Не е код. Не е заговор. Не са ви предали.

Стрелец

Да не прави: Да НЕ казва „Ще стане!“.

Не всичко става. Особено, когато става дума за обещанието да дойдете навреме, да си подредите дома или да спестите пари.

Козирог

Да не прави: Да НЕ работи 24/7.

Знам, че „релакс“ е дума, която ви звучи като диагноза, но поне един ден не е нужно да покорявате света. Запазете го за една седмица.

Водолей

Да не прави: Да НЕ измислям нови правила за живота на всеки около себе си.

Да, иновативни сте. Да, визионери сте. Не, приятелите ви не искат да живееят според вашата новаторска 27-степенна сутрешна рутина.

Риби

Да не прави: Да НЕ бяга в мечти.

Поне от време на време да се връщате в реалността. Да, тя е по-малко сива, но в нея поне знаете къде сте оставили ключовете.

Ако сте прочели този обратен хороскоп и сте се разпознали в някоя от забраните, спокойно — звездите не ви съдят, те просто се забавляват за вашата сметка. И за нашата. Годината ще бъде толкова хаотична, смешна и непредсказуема, колкото ще позволите да бъде. А ако все пак нарушите някое от тези „космически правила“, поне ще имате идеалното оправдание: така пишеше в хороскопа. Нека годината бъде пълна с грешни решения, добър хумор и умението да се смеете и на себе си.