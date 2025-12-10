Забавен антихороскоп 2025: Какво да НЕ правите според звездите
Добре дошли в хороскопа, който никой астролог не би дръзнал да напише, но всички тайно искат да прочетат. Тук няма добри съвети за успех, късмет или хармония. Напротив — ще получите звездно предупреждение за това, което категорично трябва да избягвате през годината. Нито е научно, нито е сериозно, но е напълно в унисон с реалността: понякога е много по-важно да знаеш какво да НЕ правиш. Затегнете коланите — предстои ви „обратен“ годишен хороскоп, пълен със самоирония, леко нахапан хумор и големи дози астрологичен сарказъм.
ОВЕН
Да не прави: Никакви спонтанни решения след 23:00.
Ако ви хрумне да си купите мотора, да смените работа или да започнете революция, изчакайте сутринта. Светът не е готов за вашите нощни идеи. Вие също не сте.
Телец
Да не прави: Да НЕ започва диета.
Не лъжете себе си. Знаете, че на третия ден ще гушкате хладилника като отдавна изгубен роднина. Пестете си драмата.
Близнаци
Да не прави: БЕЗ много дини под една мишница.
Тази година не започвайте пет курса, три онлайн отношения и два подкаста едновременно. Искаме поне едно завършено изречение.
Рак
Да не прави: Да НЕ се чувства от всичко.
Не плачете, защото сте видели котка. Не плачете, защото сте видяли някой, който може би е видял котка. Дайте почивка на емоционалния си резервоар.
Лъв
Да не прави: Да НЕ упражнява драматични монолози пред огледалото.
Вашата публика ви обича, но поне един ден в годината може да мине без това да обявявате: „Аз съм слънцето в собствената си вселена!“
Дева
Да не прави: Да НЕ коригира другите.
Позволете на приятелите си да направите грешка. И да използвам „неправилния“ глагол. Ще оцелеете. Вероятно.
Везни
Да не прави: Да НЕ отлага решения.
Тази година изберете. Каквото и да е. Меню, филм, страна за пътуване. Не чакайте ретрограден Меркурий да ви даде знак — той няма.
Скорпион
Да не прави: Да НЕ разгадава скрити мотиви навсякъде.
някои хора просто казват „Добро утро“. Не е код. Не е заговор. Не са ви предали.
Стрелец
Да не прави: Да НЕ казва „Ще стане!“.
Не всичко става. Особено, когато става дума за обещанието да дойдете навреме, да си подредите дома или да спестите пари.
Козирог
Да не прави: Да НЕ работи 24/7.
Знам, че „релакс“ е дума, която ви звучи като диагноза, но поне един ден не е нужно да покорявате света. Запазете го за една седмица.
Водолей
Да не прави: Да НЕ измислям нови правила за живота на всеки около себе си.
Да, иновативни сте. Да, визионери сте. Не, приятелите ви не искат да живееят според вашата новаторска 27-степенна сутрешна рутина.
Риби
Да не прави: Да НЕ бяга в мечти.
Поне от време на време да се връщате в реалността. Да, тя е по-малко сива, но в нея поне знаете къде сте оставили ключовете.
Ако сте прочели този обратен хороскоп и сте се разпознали в някоя от забраните, спокойно — звездите не ви съдят, те просто се забавляват за вашата сметка. И за нашата. Годината ще бъде толкова хаотична, смешна и непредсказуема, колкото ще позволите да бъде. А ако все пак нарушите някое от тези „космически правила“, поне ще имате идеалното оправдание: така пишеше в хороскопа. Нека годината бъде пълна с грешни решения, добър хумор и умението да се смеете и на себе си.
