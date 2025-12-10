Горска манда с манатарки: традиционен вкус от сърцето на Балкана
Горската манда е едно от всички ястия, които носят аромата на планината и простотата на старите български кухни. В основата ì стоят сезонните горски гъби, кореноплодни зеленчуци и бавното готвене, което развива дълбок, плътен вкус. Манатарките – считани за едни от най-благородните и ароматни гъби – превръщат мандата в истински деликатес.
Защо мантарките са ключът към автентичния вкус
Манатарката има маслено-мек вкус, наситен аромат и висока хранителна стойност. Тя запазва формата си при готвене и придава умами профил на ястието. За гората тя е злато, а в кухнята – основен елемент за други манджи, супи и сосове
Необходими продукти (4 порции)
400–500 г пресни или замразени манатарки
1 голяма глава лук
1 морков
2–3 картофа
2 скилидки чесън
2 супени лъжици брашно (по желание за сгъстяване)
40–50 мл олио или 30 г масло
1 чаена лъжичка червен пипер
1 дафинов списък
Сол и черен пипер на вкус
Присъствие на магданоз
Зеленчуков бульон или вода (около 800 мл)
Начин на приготвяне
1. Подготовка на гъбите
Ако използвате пресни манатарки, почистете ги внимателно с четка или леко влажна кърпа. Избягвайте измиването под течаща вода, тъй като гъбите поемат влага. Нарежете ги на средни парчета.
2. Запържване на зеленчуците
В дълбока тенджера загрейте мазнината. Добавете нарязания лук и морков и задушете до омекване. Прибавете чесъна за кратко, за да освободите ароматите си.
3. Добавяне на манатарките
Сложете гъбите в тенджерата и гответе, докато течността, която отделят, се изпари и започва леко да се запържва. Това засилва вкуса.
4. Ароматизиране
Поръсете с червен пипер и разбъркайте бързо, за да не загори. Добавете брашното, ако желаете по-гъста текстура. Разбъркайте добре.
5. Варене
Налейте бульона или водата, сложете нарязаните картофи и дафиновия лист. Подправете със сол и черен пипер. Оставете да къкри 25–30 минути, докато зеленчуците омекнат.
6. Финализиране
Премахнете дафиновия лист и поръсете с обилен пресен магданоз. По желание може да добавите малко масло за по-богат вкус.
Сервиране и вариации
Горската манда е отлична както като основно ястие, така и като гарнитура към печени меса. Поднася се топла, най-често с хляб, който да поеме ароматния сос.
Възможни вариации:
Добавяне на сушени манатарки, предварително накиснати – за по-интензивен аромат.
Включване на пресни подправки като мащерка или девесил.
Приготвяне в глинен гювеч за още по-традиционен вкус.
Горската манда с манатарки е ястие, което съчетава простота и дълбочина на вкуса. Той използва най-доброто, което предлага природата, и превръща сезонните съставки в топла, ароматна и пълноценна храна. Подходяща е както за делнична трапеза, така и за празнично меню, особено през есента, когато мантарките са в пика си.
