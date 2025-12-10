Горска манда с манатарки: традиционен вкус от сърцето на Балкана

Горската манда е едно от всички ястия, които носят аромата на планината и простотата на старите български кухни. В основата ì стоят сезонните горски гъби, кореноплодни зеленчуци и бавното готвене, което развива дълбок, плътен вкус. Манатарките – считани за едни от най-благородните и ароматни гъби – превръщат мандата в истински деликатес.

Защо мантарките са ключът към автентичния вкус

Манатарката има маслено-мек вкус, наситен аромат и висока хранителна стойност. Тя запазва формата си при готвене и придава умами профил на ястието. За гората тя е злато, а в кухнята – основен елемент за други манджи, супи и сосове

Необходими продукти (4 порции)

400–500 г пресни или замразени манатарки

1 голяма глава лук

1 морков

2–3 картофа

2 скилидки чесън

2 супени лъжици брашно (по желание за сгъстяване)

40–50 мл олио или 30 г масло

1 чаена лъжичка червен пипер

1 дафинов списък

Сол и черен пипер на вкус

Присъствие на магданоз

Зеленчуков бульон или вода (около 800 мл)

Начин на приготвяне

1. Подготовка на гъбите

Ако използвате пресни манатарки, почистете ги внимателно с четка или леко влажна кърпа. Избягвайте измиването под течаща вода, тъй като гъбите поемат влага. Нарежете ги на средни парчета.

2. Запържване на зеленчуците

В дълбока тенджера загрейте мазнината. Добавете нарязания лук и морков и задушете до омекване. Прибавете чесъна за кратко, за да освободите ароматите си.

3. Добавяне на манатарките

Сложете гъбите в тенджерата и гответе, докато течността, която отделят, се изпари и започва леко да се запържва. Това засилва вкуса.

4. Ароматизиране

Поръсете с червен пипер и разбъркайте бързо, за да не загори. Добавете брашното, ако желаете по-гъста текстура. Разбъркайте добре.

5. Варене

Налейте бульона или водата, сложете нарязаните картофи и дафиновия лист. Подправете със сол и черен пипер. Оставете да къкри 25–30 минути, докато зеленчуците омекнат.

6. Финализиране

Премахнете дафиновия лист и поръсете с обилен пресен магданоз. По желание може да добавите малко масло за по-богат вкус.

Сервиране и вариации

Горската манда е отлична както като основно ястие, така и като гарнитура към печени меса. Поднася се топла, най-често с хляб, който да поеме ароматния сос.

Възможни вариации:

Добавяне на сушени манатарки, предварително накиснати – за по-интензивен аромат.

Включване на пресни подправки като мащерка или девесил.

Приготвяне в глинен гювеч за още по-традиционен вкус.

Горската манда с манатарки е ястие, което съчетава простота и дълбочина на вкуса. Той използва най-доброто, което предлага природата, и превръща сезонните съставки в топла, ароматна и пълноценна храна. Подходяща е както за делнична трапеза, така и за празнично меню, особено през есента, когато мантарките са в пика си.