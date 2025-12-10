  • Instagram
На косъм! ТИР с пратки се обърна на пътя

На косъм! ТИР с пратки се обърна на пътя
Тир с ремарке се преобърнал край град Дебелец в Прохода на Републиката през изминалата нощ.

Вероятната причина за инцидента е гъстата мъгла и намалена видимост. Няма пострадали.

Тежкотоварният автомобил е превозвал пратки. Камионът беше претоварен на място, за да се изтегли тира и да се освободи движението.

#ТИР

