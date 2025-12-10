  • Instagram
С близо един лев падна цената на олиото

С близо един лев падна цената на олиото
От 3,40 на 2,40 лв. за литър падна цената на олиото в някои магазини в страната през тази седмица, съобщава "Телеграф“.

Намалението обаче е промоция, а не е трайно сваляне на цената му. В момента масово слънчогледовото масло се продава на цена над 3 лева, въпреки че на едро има намаление.

Според междинен доклад от секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията на пазара на храни надценките, формирани като отношение между продажна цена и доставка без отстъпки, варират между 13% и 64%, като след приложени отстъпки от производители към някои търговци, надценките се повишават с между 3% и 5%.

В периода от 23 юни до 4 август тази година се наблюдава намаление в доставната цена на продукта, като при голяма част от търговските вериги крайната остава непроменена, а при някои търговци дори се наблюдава повишение, което съответно води до ръст на формираната надценка.

