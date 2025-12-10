Какъв витамин и минерал ви липсват, ако имате косопад и чупливи нокти

Косопадът и чупливите нокти са едни от най-честите външни признаци, че организмът може да страда от недостиг на определени витамини и минерали. Причините са разнообразни – стрес, хормонален дисбаланс, хранителни дефицити, заболявания. Но недостигът на ключови микронутриенти е особено разпространена и често подценявана причина.

По-долу са най-важните вещества, чийто дефицит се свързва с подобни симптоми.ю

Желязо

Защо е важно

Желязото участва в транспорта на кислорода до тъканите и играе роля в растежа на косата и образуването на кератин.

Признаци на дефицит

Дифузен косопад

Бледа кожа, умора

Чупливи нокти, вдлъбнатини по нокътната плочка

Основни източници

Червено месо, черен дроб, яйца, леща, боб, спанак.

Цинк

Защо е важен

Цинкът участва в синтеза на протеини, обновяването на клетките и стабилността на структурата на кожата и ноктите.

Признаци на дефицит

Окапване и изтъняване на косата

Бели петна по ноктите, собствена чупливост

Забавено зарастване на рани

Източници

Месо, морски дарове, тиквени семки, ядки, пълнозърнести храни.

Биотин (Витамин B7)

Роля

Биотинът подпомага метаболизма на мастните киселини и синтеза на кератин – основен протеин за косата и ноктите.

Симптоми при недостиг

Слаба, изтъняваща, лесно чупеща се коса

Ронливи нокти

Суха кожа

Източници

Яйца, ядки, семена, риба, пълнозърнести продукти.

Витамин D

Защо е важен

Регулира растежния цикъл на космения фоликул и имунния отговор на кожата.

Симптоми при дефицит

Косопад, включително тип т.нар. дифузен телоген ефлувиум

По-бавен растеж на ноктите

Източници

Излагане на слънце, мазни риби, яйца, обогатени храни.

Витамин B12

Функция

Подпомага образуването на червени кръвни клетки и кръвообращението към космените фоликули.

При дефицит

Косопад

Бледост, умора, изтръпване на крайниците

Чупливи нокти

Източници

Месо, риба, млечни продукти, яйца.

Силиций

Защо е важен

Укрепва структурата на косъма и нокътната плочка и подпомага синтеза на колаген.

Симптоми

Чупливост на ноктите

Косъм без блясък и здравина

Източници

Овес, просо, банани, зелени зеленчуци.

Омега-3 мастни киселини

Функция

Подхранват кожата и космените фоликули, подпомагат производството на естествени масла.

При недостиг

Суха, чуплива коса

Суха кожа около ноктите

Източници

Мазни риби, ленено семе, орехи.

Кога да потърсите лекар

Ако косопадът или промяната в ноктите са внезапни, изразени или продължават повече от 2–3 месеца, е препоръчително да се извършат лабораторни изследвания. Лекарят може да определи тестове за желязо, феритин, витамин D, витамин B12, цинк и други показатели, за да се определи реалният дефицит.

Косопадът и чупливите нокти много често са отражение на хранителен дефицит. Най-често липсва желязо, цинк, биотин, витамин D или B12, но точната причина се установява само чрез прецизна диагноза. Балансираното хранене и временно коригиране на недостига под ръководството на специалиста е най-ефективният подход за възстановяване на здравината на косата и ноктите.