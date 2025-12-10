Кметът на Ботевград: Предотвратих сблъсъци, като забраних протеста

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на планирано шествие на коалицията "ДПС – Ново начало". Решението е взето след сериозно обществено напрежение и риск от сблъсъци между организираните протестиращи и местните жители, съобщиха от общинската администрация.

"Външни" протестиращи

Градоначалникът е изразил недоумение защо е избран точно Ботевград за подобна проява, след като партията няма действаща структура в града.

"Първият ми въпрос беше 'Защо Ботевград', имайки предвид, че няма структура на ДПС. Мотивите на партията са били, че София-област няма областен град и най-вече защото локацията на Ботевград е благоприятна за начина на провеждане, т.е с външни протестиращи", допълни кметът.

Опасност от сблъсъци

Новината за предстоящото събитие е предизвикала остра реакция в социалните мрежи и сред гражданите на Ботевград. Организирали са се групи от местни жители с намерение да попречат на провеждането на мероприятието.

"След като бе обявено в местните медии, последва огромна вълна от възмущение и недоволство. Започна звънене, включително и на мен като градоначалник с въпроси защо тук ще има такъв протест", обясни Гавалюгов.

Той се е позовал на чл. 12, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, който позволява на кмета да забрани проява, когато има "несъмнени данни, че застрашава обществения ред".

"Аз се възползвах, тъй като съвсем обективно прецених, че има опасност от застрашаване на обществения ред", категоричен е кметът. По думите му, политически послания, отправени от Ботевград, но не от името на местната общност, биха подменили представителността и създали грешни внушения.

Гласът на хората

Жителите на града масово подкрепят решението на кмета.

"Тук съм родена. Градът никога не е бил от тази политическа партия, предполагам, че в момента не е с тази нагласа", коментира Ива Иванова, жител на Ботевград, пред bTV.

Други граждани са още по-категорични: "Няма почва ДПС в Ботевград. Освен това не виждам някакви смислени искания от този протест".

Според анкетираните, над 95% от населението застава зад действията на Иван Гавалюгов за опазване на спокойствието в града.