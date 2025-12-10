ДБ внасят в парламента промени в закона за НСО: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена

ДБ внасят в Народното събрание промени в закона за НСО, това обявиха Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на Народното събрание.

"С тези промени се забранява Националната служба за охрана да охранява народни представители, извън председателя на Народното събрание - така, както е във всички европейски страни. Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал е, че руското ГРУ е влязло в България, за да отстранява Пеевски. Никога Русия не е била срещу Делян Пеевски. Всеки депутат трябва да бъде равнопоставен. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание. В момента Пеевски, освен НСО, го пазят и баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край", каза Мирчев.

По повод вота на недоверие срещу правителството Божидар Божанов, заяви, че очаква той да бъде покрепен от "всеки, който има останал грам политически инстинкт".