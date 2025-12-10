  • Instagram
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и протести
След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сега това е един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала - 1 януари да влезе еврото. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъде консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната", категоричен е Борисов.

По думите му светът се намира в буря. Има тежка конфронтация по казуса с Украйна. Толкова сложна обстановка никога не е имало. А в България партиите враждуват най-много, заяви Борисов.

"Надявам се на 1 януари всеки българин да може да си изтегли парите от банкомата в евро", каза той.

#Бойко Борисов

