  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +11
Пловдив: +3 / +11
Варна: +3 / +9
Сандански: +10 / +13
Русе: +7 / +9
Добрич: +5 / +7
Видин: +8 / +12
Плевен: +2 / +12
Велико Търново: +2 / +9
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +4 / +9

Екшън в парламента. Шести вот на недоверие

  • Сподели в:
  • Viber
Екшън в парламента. Шести вот на недоверие
A A+ A++ A

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Той е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен от дерибеите на Доган и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала. В 18 ч. вечерта ПП-ДБ организират нов протест в триъгълника на властта.

Кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

#Парламент

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите