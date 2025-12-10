  • Instagram
Голяма промяна в гимназиите. Сменят часове

Голяма промяна в гимназиите. Сменят часове
Големият дебат за броя на часовете, в които се изучават чужди езици, тече между МОН, училищата и родителите. Писмо на Министерството на образованието с указания за правилата за определяне на план-приема в гимназиите породи спорове в социалните мрежи.

То е основа за бъдещо обсъждане за намаляване на паралелки с профил "Чужди езици" за сметка на повече часове по български език и математика чрез преструктуриране на приема през предстоящата учебна година.

Целта на тази рамка е интензивно чуждоезиково обучение да се предлага само в езиковите гимназии. Идеята е шанс за одобрение на такива паралелки да имат само учебни заведения с установен висок успех.

"Училища със слаби резултати по български език и математика са избрали рамкови учебни планове с разширено интензивно изучаване на език. Те са фаворитизирали ученето на чужд език за сметка на български език и математика", обясни министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от NOVA.

"Ние не искаме да правим драстични промени, решение не е взето. Продължаваме да обсъждаме, настроени сме да коригираме това изкривяване, но в същото време да намерим едно балансирано решение", коментира той.

По думите му големият проблем е, че не стигат часовете по всички останали предмети.

"Имаме свръх залитане към чуждите езици и недостиг на всички останали", заяви министър Вълчев.

#гимназии

