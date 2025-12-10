  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +11
Пловдив: +3 / +11
Варна: +3 / +9
Сандански: +10 / +13
Русе: +7 / +9
Добрич: +5 / +7
Видин: +8 / +12
Плевен: +2 / +12
Велико Търново: +2 / +9
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +4 / +9

Честит юбилей на Максим Бехар

  • Сподели в:
  • Viber
Честит юбилей на Максим Бехар
A A+ A++ A

Днес един от най-добрите PR експерти у нас има юбилей - навършва 70 години. Той работи активно за развитието на бизнес средата в България, създава професионални общности, подкрепя млади специалисти и популяризира съвременни управленски и комуникационни подходи.

Максим Бехар е роден на 10 декември 1955 г. в Шумен. Завършва международна икономика в Прага и специализира лидерски умения в Harvard Kennedy School. През 2024 г. защитава докторантура по публични комуникации в Софийския университет Климент Охридски. Той е първият експерт от Източна Европа, вписан в Световната PR Зала на славата в Лондон, и дълги години е президент на международната PR организация ICCO. Днес ръководи Световния комуникационен форум в Давос и от 2004 г. е почетен генерален консул на Република Сейшели в България.

Професионалният му път започва в журналистиката, като работи в издания в Прага и София, а по-късно става първи заместник-главен редактор на вестник „Стандарт“. През 1995 г. основава PR агенцията M3 Communications Group, Inc., доказана като една от водещите компании в сектора и отличена с международната награда Stevie Awards.

„Новините“ честити 70-ия рожден ден на Максим Бехар с пожелания за здраве, вдъхновение и още много ярки професионални проекти!

#Максим Бехар

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите