Арман Бабикян: Делян Пеевски държи цели райони като крепостни селяни

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски притежава силово цели райони в страната и третира хората там като „крепостни селяни“. Това мнение изрази политическият пиар експерт Арман Бабикян в ефира на Дарик Радио. Той коментира актуалната политическа обстановка, приемането на Бюджет 2026 в парламентарната комисия и продължаващите протести срещу правителството.

„Крепостни селяни“ и контрапротести

Бабикян остро критикува организираните митинги в подкрепа на Пеевски и управляващото мнозинство, като ги определи като „рекет“. Според него етническото напрежение се използва изкуствено за политически цели.

"Контрапротестът е българско изобретение – изключително безсмислено. Човек, когато има какво да протестира, излиза и протестира. Ако има да манифестира – манифестира. Какво е контрапротестът? Протест срещу правото на протест", заяви Бабикян, цитиран от Дарик Радио.

Експертът постави въпроса защо специализираните отряди „Кобра“ не са проверили ситуацията със заложните къщи в Хасково, намеквайки за зависимости. "Те не питат за Хасково, защото знаят отговора. Той е Делян Пеевски. Той силово притежава цели райони в страната и ги държи като крепостни селяни", допълни той.

Борисов в „менгеме“

Според анализа на Бабикян, въпреки че недоволството на площадите е насочено срещу цялото управление, основната политическа цена ще бъде платена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Целият този натиск от гражданите на площада накрая ще се отрази на Бойко Борисов, а не на Делян Пеевски. Борисов е основният мандатоносител. Откъде да бъде свален Делян Пеевски? От народен представител? Той дори формално не участва в споразумението за кабинет и няма министри", коментира експертът.

Той описа ситуацията на Борисов като човек, притиснат в „менгеме“ между улицата и своя политически партньор. "Жертвата е Борисов, а Пеевски е единият консуматор, който ще вземе част от падналото политическо животно", прогнозира Бабикян.

Бюджет и „поведение на мутри“

По отношение на приемането на бюджета и ескалацията на напрежението, Бабикян посочи поведението на депутатите от „ДПС – Ново начало“ като основен катализатор за масовостта на протестите.

"Когато обиждаш хората, няма как да не излязат много хора на улицата. Депутатите от ДПС–Пеевски помогнаха да бъде превърнат площада в 100-хиляден. Поздравления за депутатите на Пеевски", иронично отбеляза той, визирайки скандалите в парламента и агресивния език към опозицията.

Призив към президента

Арман Бабикян отправи и задочен коментар към президента Румен Радев, призовавайки го да заяви ясна позиция.

"Искам Румен Радев с действия и изявления да докаже, че не е проруски. Аз искам това да го видя с очите си. Искам да видя проевропейската му позиция", заяви той пред Дарик Радио, допълвайки, че държавният глава има „много за разказване“.