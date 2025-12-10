„Студенти против мафията“ се вливат в големия протест тази вечер

Тази вечер София отново ще бъде блокирана от антиправителствен протест с искане за незабавна оставка на кабинета. Демонстрацията ще започне в 18:00 часа в така наречения „Триъгълник на властта“ между сградите на Министерския съвет, Президентството и Народното събрание. Основният акцент на недоволството днес е включването на новосформираното гражданско обединение „Студенти против мафията“, което организира шествие от Ректората на Софийския университет до площад „Независимост“.

Студентите срещу „завладяната държава“

За първи път организирана студентска група се включва официално в протестната вълна, която първоначално започна като недоволство срещу Бюджет 2026, но бързо прерасна в политическо искане за сваляне на властта. В инициативата участват студенти и възпитаници на различни университети, като ядрото е от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

"Обявяваме се категорично срещу модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, олицетворяван в момента от Делян Пеевски и Бойко Борисов", се казва в позицията на студентското обединение.

Младите хора планират символична акция пред Ректората, след което ще преминат с шествие по жълтите павета, за да се слеят с основния протест пред Министерския съвет. Според организаторите, тяхната цел е да покажат, че академичната общност не е безразлична към процесите в страната и „морала в политиката“.

От бюджет към оставка

Напрежението ескалира през последните дни, след като исканията за корекции в държавния бюджет бяха заменени с настояване за пълна политическа промяна. Протестиращите обвиняват лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ в задкулисно управление и оказване на натиск върху институциите.

Очаква се демонстрации да се проведат паралелно и в други големи градове на страната. От СДВР са предприели мерки за охрана на обществения ред и организация на движението в центъра на столицата, като се очакват временни ограничения на трафика по булевардите „Цар Освободител“ и „Дондуков“.