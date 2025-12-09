„Ние сме на работа тук“: Объркани послания и признания белязаха протеста на „ДПС-Ново начало“ във Враца

Репортаж на журналиста от ТВ ЕврокомЗлатина Петкова и операторът Мирослав Цонев разкри любопитни детайли от провелия се във Враца протест, организиран от „ДПС-Ново начало“. Докато от трибуната се чуваха призиви за „сигурна и стабилна държава“ и „не на омразата“, разговорите с присъстващите на площада очертаха съвсем различна и силно противоречива картина за мотивацията на участниците

Журналистът разговаря с десетки граждани на случаен принцип, опитвайки се да разбере защо са пропътували километри, за да бъдат там. Отговорите варираха от пълно неведение до откровени признания за организиран характер на присъствието им.

Значителна част от присъстващите се оказаха жители на Козлодуй, Мизия, Роман и околните села, организирани с коли и автобуси. Група от Козлодуй заяви, че протестира във Враца „заради улиците в Козлодуй“.

„Не на омразата в Козлодуй, да се вземат някакви мерки заради улиците в Козлодуй, защото имаме деца, ходят на училище, не се правят и пътищата“, обясни един от участниците. На въпрос защо протестът за улиците в Козлодуй се провежда във Враца, отговорът бе: „Защото сме тук с братовчед ми… той е в една партия от Козлодуй“.

Особено внимание привлякоха млади мъже с еднакви суичъри с надпис „Охрана“. На въпросите кой ги е наел и организирал, те твърдяха, че са там „доброволно“, организирани от „приятели, познати“, за да „пазим събитията“.

В един от ключовите моменти на репортажа, на въпрос „защо сте на протеста“, един от участниците чистосърдечно признава: „Ние сме на работа тук“. Веднага след това се опитва да се поправи, но камерата вече е запечатала думите му. Друг участник, попитан дали е дошъл за подкрепа, лаконично отговаря: „Еми, да гледаме“.

Анкетата сред множеството разкри тотално объркване относно целите на митинга. Докато официалните лозунги бяха в подкрепа на Делян Пеевски и „Ново начало“, част от присъстващите бяха убедени, че са там, за да свалят правителството.

„Искате ли то това правителство да остане на власт?“, пита Петкова момче от с. Липница. „Не“, отговаря той категорично и потвърждава, че е там за „оставка на правителството“. В същото време, група от врачанските села заяви точно обратното: „Ами да остане правителството… Харесва ни“.

Мотивацията на някои от присъстващите достигна до куриозни висоти. Мъж, дошъл с автобус от с. Михайлово, призна, че не знае какъв е протестът, но е там „най-вече заради еврото“. На въпрос защо подкрепя въвеждането му, той даде неочакван икономически аргумент: „Защото нямам лева и няма да ги обръщам после в евро. Разбираш ли?“.

Основният слоган на събитието „Не на омразата“ също затрудни участниците. Повечето от тях не можаха да посочат кой ги мрази или от кого са усетили омраза.

„Ама то никой не ни мрази, те самите се правят да са мразети“, коментира един от мъжете, докато друг обобщи ситуацията с думите: „Еми, тези, които, както виждате по митингите, които правят провокации… Не знам. Не знам.“