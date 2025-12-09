  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +4 / +5
Варна: +3 / +6
Сандански: +8 / +8
Русе: +6 / +6
Добрич: +4 / +5
Видин: +6 / +6
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +0 / +4
Смолян: -1 / -1
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +2 / +2

След негодуванието в Ботевград: Митингьт на ДПС ще се проведе в Своге!

  • Сподели в:
  • Viber
След негодуванието в Ботевград: Митингьт на ДПС ще се проведе в Своге!
A A+ A++ A

По последна информация, заявеният днес митинг на ДПС-Ново начало под мотото "Не на омразата", който трябваше да се проведе в Ботевград, се мести в Своге.

Своге е домакин на сьбитието, което е организирано от областния комитет на ДПС-София област. Обратьт идва, след като в деня на заявеното събитие, кметьт на Община Ботевград издаде заповед, с която забранява мероприятието в града, носещ името на Христо Ботев. От областната структура на ДПС са реагирали светкавично и са променили мястото на събитието, като то ще се проведе в центьра на гр. Своге.

Припомняме, че дългогодишен кмет на Община Своге е Емил Иванов от ДПС. Той нарече преди няколко дни

"пришълци" протестиращите срещу изграждането на

ветрогенератори, а днес се оказва, че очаква на митинг в подкрепа на правителството няколко десетки автобуси с жители от съедни общини, които явно не са със статут на

"пришьлци".

По информация от социалните мрежи, центрьт на Своге е затворен за преминаване на моторни превозни средства, като хората недоумяват, защо няма никаква предварителна информация за това.

#Ботевград

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите