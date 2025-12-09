Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта

Първо, ако не забелязвате, управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта. На времето на това му викахме манифестация, но то не може да скрие очевидното. И това е, че недоволството е масово. Така президентът Румен Радев коментира пред журналисти протестите в страната.





"Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протести на свободни хора. Като казвам свободни хора, в момента службите и специализираните структури на МВР са впрегнати от същите тези олигарси, също техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с властта и за нея ще се търси отговорност", подчерта президентът.

Той призова също така служителите на реда да не петнят честа на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети.

"Същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт. На всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо разделение. Но България не им е бащиния. България е на всички българи - на млади и стари. Площадът не е място за разделение, той е място за единение. Който дели българите на етнос или на поколение работи за своите партийни интереси, а не за България", допълни държавният глава.

Той призова още и когато се протестира, да се спазва закона и да не се забравя най-важното за какво са се събрали хората:

"Това е вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията."

По отношение на бюджета за следващата година, президентът заяви:

"Аз за първият вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама. Защото цялото това натоварване на бизнес и на гражданите е отложено и ще се случи пак в следващата година - 2027-ма. Това, което тревожи хората и една от причините да бъдат на площада е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техния интерес."

На въпрос дали е готов да излезе със свой политически проект, Радев отговори: