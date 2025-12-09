ДПС на контрапротести в защита на властта

Започнаха митингите на ДПС по места, обявени като контрапротести в подкрепа на правителството. Те се провеждат под мотото "НЕ на омразата!", което формулира пръв лидерът на партията Делян Пеевски. Акцията е посветена на защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България.

Контрапротестът се провежда в навечерието на шестия вот на недоверие към правителството и на обявения протест с искане на оставка, организиран от опозицията в Триъгълника на властта в сряда вечерта, 10 декември.

Първи в уречения час се събраха симпатизантите и членовете на партията в Белица, където хората дойдоха на площада. Преди проявата от уредбата прозвуча песен за България, изпълнявана от Веселин Маринов. Контрапротестиращите издигнаха плакати, на които са ликовете на лидерите от ПП-ДБ, а върху тях надписът гласи "Мафия".

"Жълтите павета не са България", "С вас сме, г-н Пеевски" и "Не искаме хаос, искаме достоен живот" са част от лозунгите на плакатите, които носят привържениците на ДПС.

На площада във Видин пък събралите се контрапротестиращи откриха проявата си с химна на страната. Започна проявата на партията и в Търговище и Разград. В Ямбол наблегнаха на карикатурни снимки на лидерите на ПП-ДБ, като включително имаше плакат с надпис "Мафията на пуделите" на фона на снимка на представители на породата. Депутатите на партията се присъединиха към избирателите си.

В ключовия за партията Кърджали площадът беше изпълнен от жителите на седемте общини, водени от кметовете си. Ораторите изказват подкрепата си за лидера Делян Пеевски, който не е в града, но на видеостена бяха излъчени кадри от вчерашното му посещение в Кърджали.

По-рано следобед пред щаба на ДПС се раздаваха знамена и плакати. Някои от присъстващите заявиха, че са дошли организирано от Ивайловградско заедно със семействата си, предаде репортер на БНР. Улиците около площада бяха отцепени от полицията, за да се избегнат стълкновения с опоненти.

Митингите на ДПС бяха обявени за двайсетина от градовете в страната, като само в Ботевград кметът забрани проявата, за да няма сблъсъци с опоненти, които предварително са се заканили на контрапротестиращите.

Контрапротестите бяха обявени "срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета".





