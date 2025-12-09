Сергей Станишев: Очаквам приемането на еврото с тревожен оптимизъм

България гледа към 1 януари 2026 година, когато страната трябва да стане пълноправна част от еврозоната. Темата коментира бившият министър-председател Сергей Станишев в предаването "Тази сутрин" по bTV, като направи паралел с присъединяването на страната към Европейския съюз.

"Очаквам 1 януари 2026 г. с тревожен оптимизъм", обобщи Станишев. Той изрази увереност, че приемането на единната европейска валута е правилната посока за развитие, но подчерта, че успехът зависи изцяло от начина, по който държавата ще управлява прехода.

Бившият премиер, управлявал в периода 2005–2009 година, припомни атмосферата около 1 януари 2007 година. По думите му, тогава се е усещало "вълнението от сбъднатата мечта на цяло поколение". Радостта обаче бързо е била помрачена от първите разочарования, свързани с акцизите върху домашната ракия, което е послужило като сигнал, че европейските правила носят както възможности, така и предизвикателства.

Икономически рискове и инфлация

Сергей Станишев бе категоричен, че членството в еврозоната не представлява "автоматичен механизъм за просперитет". Според него ниските заплати в България вече не са конкурентно предимство, а бизнес климатът страда от липса на предсказуемост в управленските решения.

В ефира на телевизията той обърна внимание на факта, че "дяволът е в детайлите" при преминаването от валутен борд към евро. Станишев изрази загриженост относно инфлационните очаквания, които вече оказват влияние върху цените.

"Призивът ми е да се спрат спекулативните увеличения на цените", заяви бившият премиер. Той допълни, че няма реални икономически причини за висока инфлация, но основното притеснение на гражданите за поскъпване трябва да бъде овладяно.

Бюджетна дисциплина

Станишев предупреди за опасната тенденция политическата подкрепа да се "купува" чрез щедри бюджетни разходи. Това води до трайни дефицити и натоварва бъдещите поколения с дългове.

Практически съвети за новогодишната нощ

Като практическо предупреждение за нощта на смяната на валутата, бившият премиер напомни на гражданите да се подготвят предварително. Тъй като в новогодишната нощ на 2026 година банкоматите няма да работят заради пренастройване на системите, хората трябва да разполагат с достатъчно пари в брой.

Сергей Станишев оцени положително започващата по-активна информационна кампания от страна на правителството, макар и да отбеляза, че тя стартира със закъснение.