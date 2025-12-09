Синдикатът на МВР подкрепя бюджета

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) ще подкрепи проекта за държавен бюджет, въпреки че има сериозни забележки към него. Това заяви председателят на организацията Илия Кузманов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Ние като национална, социално отговорна организация ще направим необходимото и ще подкрепим проекта на бюджета. Имаме, разбира се, негодувание, но ще обясним за какво става дума", посочи Кузманов, цитиран от националната телевизия.

Позицията на полицейския синдикат следва линията на национално представителните синдикати и работодателските организации, които също дадоха своето съгласие за финансовата рамка на държавата.

Приносът на служителите

Кузманов акцентира върху ролята на системата за сигурност през последните 16 години, като изтъкна усилията на служителите по време на мигрантската криза, пандемията от COVID-19 и процеса по присъединяване на България към Шенген и еврозоната.

"Започнахме от много ниски нива, в изключително лоши условия на труд. Без да се абсолютизираме, дадохме достатъчно на държавата, донесохме ползи — около 1 милиард евро за страната", коментира синдикалният лидер.

Според него обществените критики към ведомството често преминават границата на допустимото. "Схващането чрез неприязън и отрицание създава ефект, но е неприемливо и погрешно. Това е език на омразата към служителите на МВР", категоричен е Кузманов.

Остаряла техника и тежки условия

Председателят на СФСМВР очерта тревожна картина на материалната база, с която разполагат полицаите. Той посочи, че липсата на технологично обновление и остарелият автопарк затрудняват ефективната работа на терен.

"Не бих препоръчал на хора със слаба психика да посещават нашите работни места. Автомобили от 2006 година, липса на достатъчно технологично обновление. Сигурността изисква средства и модерни технологии", заяви Кузманов.