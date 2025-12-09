  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +6 / +9
Варна: +7 / +7
Сандански: +8 / +9
Русе: +6 / +6
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +8
Плевен: +7 / +10
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +6 / +6
Стара Загора: +3 / +3

София: Картите по редовна тарифа - с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г.

  • Сподели в:
  • Viber
София: Картите по редовна тарифа - с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г.
A A+ A++ A

Картите по редовна тарифа - с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г.!

От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.

Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:

Персонализирани карти

Месечна за всички дневни линии: 50.00 лв. - 25.50 €;

Годишна за всички линии: 365.00 лв. -185.00 €;

Месечна за една наземна дневна линия: 23.00 лв. - 11.50 €;

Месечна за метро: 35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

Месечна за всички дневни линии: 70.00 лв. - 35.50 €;

Годишна за всички линии: 600.00 лв. - 305.00 €;

Месечна за една наземна дневна линия: 28.00 лв. - 14.00 €;

Месечна за метро: 42.00 лв. - 21.00 €.

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите