София: Картите по редовна тарифа - с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г.
От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.
Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:
Персонализирани карти
Месечна за всички дневни линии: 50.00 лв. - 25.50 €;
Годишна за всички линии: 365.00 лв. -185.00 €;
Месечна за една наземна дневна линия: 23.00 лв. - 11.50 €;
Месечна за метро: 35.00 лв. - 17.50 €.
Неперсонализирани карти
Месечна за всички дневни линии: 70.00 лв. - 35.50 €;
Годишна за всички линии: 600.00 лв. - 305.00 €;
Месечна за една наземна дневна линия: 28.00 лв. - 14.00 €;
Месечна за метро: 42.00 лв. - 21.00 €.
