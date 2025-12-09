  • Instagram
Никога не изхвърляйте млякото в мивката

Никога не изхвърляйте млякото в мивката
Изливането на мляко в мивката е навик, който много хора имат, но експертите предупреждават, че трябва да се избягва. Причината е, че мазнините и протеините в млякото се втвърдяват под въздействието на топлината и полепват по стените на тръбите, което с течение на времето може да доведе до тяхното запушване.

Освен че блокира потока на водата, това създава и неприятни миризми.

Проблемът е още по-голям, ако млякото е старо или развалено – тогава мазнините и протеините се утаяват по-лесно, създавайки отлагания и ускорявайки запушването на канала, особено ако е смесено с други кухненски отпадъци. Ако сте си помислили, че е по-добре да излеете мляко в тоалетната – това също не е добра идея.

Изливането на мляко в тоалетната може да причини подобни водопроводни проблеми и не е екологичен вариант.

Вместо това, старото мляко може да се използва полезно като естествен тор в градината. Просто смесете една част мляко с четири части вода и го излейте около корените на растенията. Хранителните вещества в млякото помагат на растенията да растат по-силни и здрави.

Ако компостирането или използването му в градината не е възможно, просто изхвърлете старото мляко с останалите битови отпадъци: оставете го в оригиналната картонена опаковка или го изсипете в пластмасова бутилка и я хвърлете в кошчето, пише woman.bg.

#мляко

