Натали Стойчева: С Орлин сме заедно и след финала на "Ергенът"

Натали Стойчева, една от финалистките в популярното риалити "Ергенът: Любов в рая", потвърди официално новината, която феновете на предаването очакваха с нетърпение. В специално интервю за LadyZone.bg тя разкри, че връзката ѝ с Орлин продължава и в реалния живот, въпреки предизвикателствата по време на формата.

"Срещнах любовта и то в лицето на Орлин. Заедно сме, да", споделя Стойчева пред изданието.



Според Натали финалът на шоуто не е бил край, а ново начало за техните отношения. Тя посочва, че едно от качествата, които най-много цени в партньора си, е неговото изключително търпение. Престоят във "вилата на любовта" е научил и двамата на взаимна подкрепа и по-лесно изграждане на доверие.

"Когато излезеш извън комфортната ти зона, никога не е приятно, но смятам, че това беше нужно, за да можем наистина в момента да имаме отношенията, които имаме", разказва тя за трудностите по време на снимките.

Любовният триъгълник с Тихомир

Натали коментира и сложната ситуация с другия финалист – Тихомир, като поема своята част от отговорността за създалото се напрежение.

"Смятам, че в кюпа сме тримата", обяснява тя по повод драматичния любовен триъгълник.

Стойчева признава, че като чувствителен човек ѝ е било необходимо повече време, за да се отпусне напълно. Страхът от нараняване я е карал да бъде предпазлива, дори спрямо думи и действия, които на пръв поглед не са изглеждали сериозни. Според нея напрегнатата обстановка в предаването понякога е изкарвала на преден план негативни черти и у двамата, но това е било част от пътя им един към друг.

Без съжаление за миналото

За Натали участието в "Ергенът: Любов в рая" е било ценен житейски урок. Тя споделя, че е открила колко адаптивна може да бъде и вече заявява границите и мнението си с много по-голямо самочувствие. Въпреки емоционалните сътресения, тя е категорична, че не съжалява за нищо случило се в предаването.