Депутат алармира за „спешни“ родителски срещи в деня на протеста, Вълчев категорично отрече

Социалните мрежи прегряха от сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи утре вечер (сряда, 10 декември). За това алармира народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.

"Внезапно някой се е сетил за чутовно важната и неотложна задача и обществен дълг – а именно: да се излъчат представители на родителите към училищното настоятелство", написа в социалните мрежи Пейков.

Спомняте ли си как навремето комунистите си измисляха поводи и мероприятия по Великден и Коледа, за да спрат хората да отидат там, където ги водят сърцата им?, пише още той.

"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията, отговори просветният министър.

"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието", категоричен е Вълчев.