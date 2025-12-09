Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Полицейска акция срещу финансирането на протестите от 1 декември провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин".

Проверяват се финансови и заложни къщи, съобщиха източници на NOVA.

Припомняме, че на 1 декември се проведоха многохилядни протести в няколко български града, като в София демонстрацията беше най-масова, обхващайки голям периметър в центъра на столицата.