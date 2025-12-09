Meteo Balkans: Идва ли "звярът от Изток" за Коледа?

Ефектите от разпадането на полярния вихър започват да се проявяват на картите в Източна Европа, но дали „звярът от изток“ ще достигне или ще засегне нашата страна, е твърде рано да се каже.

Повечето модели прогнозират, че заради силното влияние на Атлантическия океан ще имаме положително НАО (Северноатлантическо движение), което ще изиграе неблагоприятна роля във формирането на зимния сценарий в Източна Европа.

Студените въздушни маси над Канада и САЩ засилват контрастите над Атлантическия океан и в комбинация с по-топлите води на Гълфстрийма подпомагат образуването на циклони. Тези циклони достигат Европа и внасят по-топла въздушна маса към Централна Европа.

Ниските температури и мощният сибирски антициклон може да останат далеч от Европа, въпреки очакваното отслабване на полярния вихър. Въпреки това тенденцията сочи към застудяване в Централна и Източна Европа след потенциално установяване на омега-циркулация в периода 10–18 декември 2025 г.

Към момента изглежда, че декември ще бъде по-топъл от първоначалните прогнози – поне до 15–20 декември.

Истинският студ над Източна Европа вероятно ще остане „заключен“ там, докато над останалата част от континента се запазва западният пренос. Някои модели обаче прогнозират възможна промяна в този режим и нахлуване на студен въздух от североизток. Ако този сценарий се реализира, са възможни повече циклони над Балканите и снеговалежи към края на месеца и началото на 2026 г.