Започна Софийския международен панаир на книгата

От 9 декември започна традиционният Софийски международен панаир на книгата в НДК.

В изложението участват над 150 издателства, които ще представят повече от 100 000 заглавия.

„Посетителите ще могат да се насладят на богата културна програма с премиери, дискусии и срещи с български и международни автори“, посочват от екипа на асоциация „Българска книга“.

Неизменна част от програмата е и Софийският международен литературен фестивал, който ще продължи до неделя – 14 декември.

Сред гостите тази година са утвърдени имена като Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, както и българските автори Велина Минкова, Йоанна Елми, Рене Карабаш, Георги Господинов.

В зала 7 на НДК днес ще бъдат връчени годишните награди за издателски постижения „Златен лъв“.