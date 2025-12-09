  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +6 / +9
Варна: +7 / +7
Сандански: +8 / +9
Русе: +6 / +6
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +8
Плевен: +7 / +10
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +6 / +6
Стара Загора: +3 / +3

Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се

  • Сподели в:
  • Viber
Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се
A A+ A++ A

Дениз Хайрула е първата участничка в "Ергенът", която се осмели да проговори за отношенията си със своя избраник след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Последният епизод на предаването бе излъчен снощи и 5 двойки се сгодиха, сред които и самата тя – за бизнесмена Виктор Иванов.

Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.

Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се - 2

Бившата еротична моделка одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.

Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се - 3

Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения. Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.

Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала изрично какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа, за да отхвърли спекулациите.

#"Ергенът"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите