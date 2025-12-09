Експерти с тревожни данни: 26,6% от учениците у нас пушат

Общо 26,6% от учениците в момента употребяват тютюневи изделия, включително нагреваеми тютюневи изделия, съобщиха експерти по време на Кръгла маса за спешно противодействие на никотиновата криза в България. Организатори са Коалиция за живот без тютюн и никотин (Кажете Не) в партньорство с офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България.

Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора (GYTS) е национално представително проучване на употребата на тютюн сред учениците на възраст от 13 до 15 години. В България то е проведено онлайн през 2023 година от Националния център по обществено здраве и анализи. Общо 4074 ученици от седми, осми и девети клас са попълнили въпросника, от които 3378 са на възраст 13-15 г.

„В България проведеното проучване за тютюнопушенето при ученици от 13 до 15 г. показва, че процентът на момичета е по-голям от този при момчетата. От момичетата 33% употребяват всякакъв тютюн – цигара, наргиле, бездимен, а момчетата пушачи в тази възрастова група са 20,4%, каза Кристина Мауер-Стендер, ръководител на офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България.

С колко ще поскъпнат цигарите от 1 януари 2026 г.

Проучването показва още, че 23,6% от учениците в момента пушат тютюн. 19,8% от тях пушат цигари, а 20,5% използват нагреваеми тютюневи изделия. В момента 2,9% от учениците използват бездимен тютюн.

Данните сочат, че 23,3% от учениците използват електронни цигари. Почти шест от всеки 10 ученици, които в момента пушат тютюн, са се опитали да спрат пушенето през последните 12 месеца. Повече от четири на всеки 10 ученици, които пушат тютюн, искат да спрат пушенето.

По време на кръглата маса бяха представени данни и за пасивното пушене, както за това, какви са знанията и нагласите сред младите за употребата на тютюн. От учениците 54,7% са били изложени на тютюнев дим у дома, а 62,7% от тях са били изложени на такъв дим на закрити обществени места. 46,2% от учениците са закупили цигари от магазин, супермаркет, заведение, ресторант, павилион или будка. Данни от проучването сочат, че голяма част от учениците подкрепят забраната на тютюнопушенете в закрити обществени места – 78,7%.

Гл. ас. д-р Димитър Събев от Института за икономически изследвания към БАН обърна внимание на разходите за тютюн в едно семейство, в което има пушачи. „Данните на Националния статистически институт показват, че 52,3% от домакинствата имат разходи за тютюн през 2024 г. Към днешна дата е по-вероятно да срещнем домакинство с пушач, отколкото такова, в което да няма пушачи. Това е силно изразено при домакинства, които имат ниски или средни доходи“, съобщи той.

Той посочи данни от изследване от 2025 г., което включва наблюдение на НСИ на домакинските бюджети. Използваният метод на изследването е на моделиране чрез структурни уравнения. При него са обработени данните на 26 473 домакинства с над 57 000 лица. Изследването покрива 10 години – от 2015 г. до 2024 г., без 2020 г. заради пандемията от COVID-19.

„Средният дял, който българските домакинства отделят за тютюн е 7,6%, ако пушат, като това е резултат за периода 2015 г. до 2024 г.“, каза още той. „При изследването домакинствата са разделени на три групи – с ниски, средни и високи доходи. За 10-годишния период домакинствата при нискодоходната група отделят най-много средства за пушене - 8,2% от своя бюджет, семействата със средни доходи отделят 7,6% от бюджета си за тютюн, а 7,1% от бюджета си за тютюн отделят домакинствата с високи доходи“, допълни той.

Гл. ас. д-р Събев подчерта, че заради разходите за тютюн, домакинствата пестят от разходи за здраве, образование, облекла, отдих и жилища.

Той обърна внимание и на това, какво ще стане, ако България въведе през 2026 г. минималните ставки върху цигарите и нагреваемите тютюневи изделия, предложени от Европейската комисия. „Цената средно на кутия ще се вдигне до 11,66 лв. или 5,95 евро, като сегашната цена е под 6,50 лв.“, каза гл. ас. Събев. Експертът отбеляза още, че в момента в Румъния кутия цигари струва между 25 и 30 леи, или между 5,15 – 6,15 евро.