Геминиди озаряват небето с до 150 "падащи звезди" на час този уикенд

Най-мощният метеорен поток за годината – Геминиди, ще достигне своя максимум в нощта на 13 срещу 14 декември (събота срещу неделя). Астрономите определят тазгодишните условия за наблюдение като "почти идеални", тъй като Луната е във фаза на намаляващ сърп и няма да попречи на видимостта на ярките небесни фойерверки.

Според прогнозата на Международната метеорна организация (IMO), активността на потока може да достигне до 150 метеора на час при ясно небе и далеч от градските светлини.

За любителите на астрономията в България шоуто започва още във вечерните часове на събота, 13 декември. Радиантът на потока (точката, от която привично излитат метеорите) се намира в съзвездието Близнаци, близо до ярката звезда Кастор. Той се издига над хоризонта скоро след залеза на Слънцето.

Специалистите от Sky & Telescope и Space.com посочват, че най-доброто време за наблюдение ще бъде от полунощ до около 02:00 часа сутринта българско време. След 02:00 часа на 14 декември Луната ще изгрее, но тъй като е осветена само на около 25%, нейната светлина няма да бъде достатъчно силна, за да "измие" по-ярките метеори.

Уникален произход и цветове

Геминидите се различават от повечето метеорни потоци, които са породени от комети. Техният "родител" е мистериозният обект 3200 Фаетон (3200 Phaethon) – астероид, който се държи като комета. Поради по-високата плътност на частиците и сравнително ниската скорост на навлизане в атмосферата (около 35 км/сек), Геминидите изгарят бавно и често оставят дълги, ярки следи.

Наблюдателите могат да очакват истински цветен спектакъл. Макар повечето метеори да са бели, често се забелязват жълти, а понякога и сини, червени или зелени нюанси, дължащи се на химичния състав на изгарящите частици.

Съвети за наблюдение

Астрономите съветват желаещите да се насладят на гледката да излязат извън големите градове, където светлинното замърсяване е минимално.

"Облечете се много по-топло, отколкото смятате за нужно," препоръчват експертите, тъй като декемврийските нощи предполагат температури под нулата. За максимален комфорт е най-добре да се наблюдава в легнало положение (на шезлонг или постелка), като погледът обхваща възможно най-голяма част от небето, а не само конкретна точка.

Активността на потока спада рязко след пиковата нощ, така че неделя сутрин е последният шанс за наблюдение на интензивния "звездопад" през 2025 година.