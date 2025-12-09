"Когато па.., когато па...": Кметът на Ботевград забрани протеста на Пеевски

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов е забранил провеждането на протеста, организиран за днес от ДПС на Делян Пеевски. Това се разбра от негова публикация във "Фейсбук".

"Странни са някои закони. Кметовете не могат да разрешават, но могат да забраняват. Извинете, че забранявам на Ботевград да излезе да брани Пеевски! П.С. Когато па.., когато па...", пише Гавалюгов.

В мотивите за забраната кметът посочва като основна причина за нея обстоятелството, че местните жители "масово не припознават идеите, политиките и най-вече методите за налагане на тези политики на ДПС и затова открито не желаят да се създава целенасочено, но напълно погрешно впечатление, че действията на тази партия се възприемат, споделят и припознават от местната общност".

Гавалюгов беше избран за трети мандат през 2023 г. като кандидат на партия МИР, чийто председател Симеон Славчев е отявлен русофил.