Българският филм „Почивката 2" привлече най-много зрители в страната, приходите му са 575 376 лева

Продължението на българския филм „Почивката 2", в който отново се събират Бай Иван, Спаска, Мечо и Марулка, привлече най-много зрители в страната, сочат обобщените данни от киносалоните. Проваленият ергенски запой и последващите ситуации на морето вече са гледали 43 413 зрители, а приходите са 575 376 лева.

На втора позиция е анимацията „Зоотрополис 2", която е вече втора седмица в кината. Новото приключение, в което се впуска полицейската двойка заек и лисугер, клонящо към ново преобразяване на Зоотрополис, са гледали 92 364 зрители, а събраните приходи са 1 302 551 лева.

Фаворитът в САЩ „Нощна смяна във „Фреди 2" е на трето място по зрителски интерес у нас. Случващото се с Майк, когато аниматронните талисмани се отправят на безжалостно кърваво отмъщение, са гледали 21 185 зрители, а приходите са 292 116 лева.

Четвърта позиция заема българския „Един грам живот", който продължава да привлича разнородна публика - деца и родителите им, месец след излизането му. Историята за зависимите и взаимоотношенията със семействата им е с вече 74 975 зрители и 942 253 лева приходи.

Пето място в топ 10 заема „Зрителна измама 3", който също отбелязва месец в кината. Ограбването на крипто-измамник и интереса към огромен диамант са проследили 51 117 зрители, а приходите от билетите им са 720 324 лева.

На шеста позиция е историческата драма „Нюрнберг", създадена по книгата „Нацистът и психиатърът" на Дж. Ел-Хай. Историята, проследяваща развитието на първия процес срещу нацисткия елит, в който основна фигура е Гьоринг, е вече трета седмица по екраните и има 15 249 зрители и 216 802 лева приходи.

Седми е мюзикълът „Злосторница: Част 2", създадена по второто действие на едноименния сценичен мюзикъл от 2003 г. Случващото се в страната на Оз с Елфаба и Глинда са гледали вече 23 291 зрители, а приходите за трите седмици на екран са 337 204 лева.

Осмо място заема мрачната анимация Jujutsu Kaisen: Execution. Спускането на мрака над оживените тълпи за Хелуин, превърнало десет колонии в леговища на проклятия, са гледали 7 605 зрители, а за десетте дни в кината събраните пари от билети са 116 503 лева.

На девета позиция е китайската анимация „Том и Джери: Забраненият компас", която е вече месец по екраните. Надбягването между двамата познати герои из музейните коридори, което довежда до отключването на магичен уред, са видели 31 650 зрители, а парите от билетите им са 407 446 лева.

Десето място е за третата премиера - норвежкия „Коледата на Андерсън". Приключенската комедия за малката Стине, която попада в работилницата на стария обущар Андерсен в навечерието на Коледа, вече е с 865 зрители и 10 911 лева приходи.

През изминалия уикенд филми са гледали общо 115 319 зрители. Миналата година по същото време, когато беше премиерата на първия филм „Почивката", на кино са били 86 142 души.