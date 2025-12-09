Голяма авария остави без вода южните части на София
Голяма авария остави без вода южните части на София, съобщиха от "Софийска вода".
Във връзка с отстраняване на аварията по ул. "Поп Евстатии Витошки" в кв. "Бояна" се налага спиране на водоподаването в следните райони:
- кв. „Драгалевци“
- кв. „Киноцентъра“
- кв. „Бояна“
- в.з Беловодски път
- кв. "Княжево"
- c. Владая - района между ЖП линия „София-Перник“, ул.„Лесковец“, ул.“Войнишко въстание“, ул.“Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул.“Равнище“
- в.з. Приплат
- в.з. Килиите
Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".
Още по темата:
- » Загубите на вода достигат 80% заради остаряла ВиК мрежа
- » С влизането на еврото: Водата за битовите потребители поскъпва
- » Заради безводие: Бедствено положение е обявено в Поликраище
Коментирай
Най-четено от Общество
Никулден е! Ето какви са поверията и какво не се прави04:25 06.12.2025 | Общество
Недоволството не спира: Протести срещу Бюджет 2026 и в сряда20:53 02.12.2025 | Общество
Последно от Общество