Голяма авария остави без вода южните части на София

Голяма авария остави без вода южните части на София
Голяма авария остави без вода южните части на София, съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с отстраняване на аварията по ул. "Поп Евстатии Витошки" в кв. "Бояна" се налага спиране на водоподаването в следните райони:

- кв. „Драгалевци“

- кв. „Киноцентъра“

- кв. „Бояна“

- в.з Беловодски път

- кв. "Княжево"

- c. Владая - района между ЖП линия „София-Перник“, ул.„Лесковец“, ул.“Войнишко въстание“, ул.“Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул.“Равнище“

- в.з. Приплат

- в.з. Килиите

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".

