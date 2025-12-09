  • Instagram
НОИ обяви средния осигурителен доход за октомври

НОИ обяви средния осигурителен доход за октомври
Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.

Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв

#НОИ

