НОИ обяви средния осигурителен доход за октомври
Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.
Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв
Още по темата:
- » НОИ обяви кога ще изплатят декемврийските пенсии и коледните добавки
- » Служител на НОИ: Няма да има пенсии, ако спрем да работим
- » Служители на НОИ излизат на протест
Коментирай
Най-четено от Общество
Никулден е! Ето какви са поверията и какво не се прави04:25 06.12.2025 | Общество
Недоволството не спира: Протести срещу Бюджет 2026 и в сряда20:53 02.12.2025 | Общество
Последно от Общество