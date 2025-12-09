Проучване: Всеки четвърти продукт в Temu и Shein е опасен

Над 67% от продуктите, продавани на платформите Temu и Shein, не отговарят на изискванията на ЕС, а над една четвърт са потенциално опасни. Това показа мащабно изследване на безопасността на продуктите, продавани онлайн от китайските компании за електронна търговия, пише Pariteni.bg.

Потребителски организации от Германия, Франция, Дания и Белгия поръчаха общо 162 артикула – бижута, бебешки играчки и USB зарядни устройства – на стойност около 690 евро и ги тестваха в независими лаборатории, за да проверят дали са безопасни за употреба и отговарят на стандартите на ЕС. Много от тези продукти са изключително евтини – колие за 0,87 евро или USB зарядно за 2,51 евро, което привлича купувачи от цяла Европа. Огромният поток от евтини стоки от Китай се увеличава всяка година. Според данни на Европейската комисия миналата година са пристигнали около 4,6 милиарда колиета, което е приблизително 12 милиона на ден – два пъти повече от 2023 г. и три пъти повече от 2022 г.

Бижута

Продукт съдържащ тежък метал (кадмий) Лабораторните тестове показаха сериозни проблеми с бижутата. От 54 метални колиета 51 преминаха анализа за вредни вещества, но три бяха силно замърсени с кадмий – канцерогенен метал, който уврежда костите и бъбрека. ЕС позволява максимум 0,01% кадмий в бижута, докато в едно колие продавано в Shein беше открито съдържание от 85%, което е 8 500 пъти над лимита. Други два модела надхвърляха допустимите стойности с 10 пъти в едната проба и с цели 7500 пъти в друга. Токсичното вещество бе открито във висулките, като най-високата концентрация беше във висулка във формата на череша. Най-тревожният сценарий е, ако деца или разсеяни възрастни поставят висулките в устата си. Европейските организации препоръчват тези бижута да се изхвърлят в центрове за рециклиране и да се държат далеч от деца.

Бебешки играчки

Сред бебешките играчки също бяха открити сериозни рискове. Пръстени за никнене на зъби, дрънкалки и играчки за баня съдържаха малки части, които могат да се погълнат и представляват опасност от задавяне. Три топки на издаваха силен шум до 115 децибела, при допустими 110 dB, а за сравнение, трафикът на натоварен главен път е около 85 dB. Две кърпи съдържаха значително над допустимите количества формалдехид – 164 и 143 mg на килограм материал, при разрешени 30 mg за деца под 36 месеца. Почти всички играчки бяха с лошо или подвеждащо етикетиране, а маркировката CE често беше върху опаковката вместо върху продукта, което показва ниско внимание към безопасността. Европейските организации препоръчват да се търсят продукти с независими тестове, като маркировката GS, която гарантира спазването на законовите изисквания. Продукти съдържащи опасни химикали.

USB зарядни устройства

Щепсел с разглабени части USB зарядните устройства също показаха сериозни проблеми. От 54 тествани адаптера само два отговарят на стандартите за безопасност на ЕС. 10 от 27 зарядни на SHEIN прегряваха до 88°C при нормално зареждане (при допустими до 77°C), а 4 от 27 устройства закупени от TEMU показаха същия проблем. Един тестваните адаптери представлява риск от пожар заради твърде малки изолационни разстояния между компонентите. 20 устройства имаха неточно или липсващо етикетиране, а 37 от 54 щепсела се огъваха лесно, като при тестове с падане 30 устройства се повредиха толкова, че вече не се побираха в стандартен контакт. Европейските организации препоръчват да се изхвърлят евтините зарядни и да се купуват от надеждни търговци в ЕС, където рискът от дефекти е значително по-нисък.

След като резултатите бяха представени на TEMU и SHEIN, платформите премахнаха опасните продукти от своите сайтове в рамките на няколко дни. SHEIN дори изпрати имейли до клиентите с предупреждения, че определени артикули не отговарят на изискванията и не трябва да се използват. Когато обаче, организациите докладваха такива дефекти като обикновени клиенти, реакцията беше доста различна, а отговорите бяха ограничени и стандартизирани.

Това разследване показва, че евтините онлайн покупки от китайски платформи могат да крият сериозни рискове за здравето и безопасността. Европейските потребителски организации подчертават, че защитата на потребителите не е даденост и купувачите трябва внимателно да преценяват какво купуват и да се доверяват на продукти, проверени от независими лаборатории.

Нашият съвет

Не използвайте продуктите, които изброяваме, със сериозни дефекти! Ако вече ги притежавате, препоръчваме да ги изхвърлите. Винаги претегляйте внимателно какви продукти купувате от Temu или Shein! Китайските продавачи не гарантират стандартите за безопасност, с които сме свикнали в ЕС!

Съвети към потребителите

По-добре е да закупите зарядно устройство от реномирана марка (като оригиналните зарядни устройства от Apple, Samsung, Huawei и др.), специално за вашето устройство, или да изберете универсално зарядно устройство от известни марки като Belkin.

Не разчитайте на маркировката CE. Като потребител не можете да видите дали дадено зарядно устройство е одобрено от независима лаборатория. Производителите със сигурност не улесняват нещата. Въпреки че логото CE върху корпуса или опаковката показва, че продуктът отговаря на европейските директиви, проблемът е, че това е самодекларация, без никаква външна проверка. С други думи, дори производителите на зарядни устройства с ниско качество могат да използват логото. Вижте резултатите от нашия тест: всички зарядни устройства в нашия тест имаха лого CE, но само две от всички 54 тествани не показаха проблеми при нашите тестове.

Не се доверявайте сляпо на отзивите, които често се срещат на страниците на продуктите. Много отзиви идват от фалшиви профили.

Бъдете подозрителни, ако видите така нареченото „официално“ зарядно устройство на Apple или Samsung за по-малко от 10 евро. Дори ако формата, спецификациите и маркировките изглеждат като официалната версия, има голяма вероятност зарядното устройство да не отговаря на стандартите за безопасност.

Потърсете независими сертификати като GS, които гарантират, че продуктът е тестван в лаборатория.

Не купувайте бижута, ако не сте сигурни в състава им, особено колиета и висулки – кадмий и никел могат да бъдат опасни.

Ако бижуто има съмнение за високо съдържание на кадмий, изхвърлете го в център за рециклиране, а не в битовия боклук. Дръжте всички замърсени или евтини бижута далеч от деца, тъй като висулките могат да бъдат погълнати.

Бъдете особено внимателни с бебешки играчки и детски артикули – оглеждайте се за малки части, които могат да се погълнат.

Проверявайте етикети и маркировки на играчки – липсата на предупреждения или подвеждащи надписи е сигнал за ниска безопасност.

Избягвайте играчки и топки с твърде висок шум – нивата над 110 dB могат да увредят слуха на децата.

Проверявайте електронни устройства като USB зарядни и адаптери за качество и безопасност – прегряване над допустимите стойности е сериозен риск от пожар.

Ако зарядното устройство се е повредило при падане или прегряване, не го използвайте отново, а го заменете с качествен продукт от надежден търговец.

Предпочваме купуването на продукти от местни или европейски търговци, където има по-голяма гаранция за безопасност и лесен контакт при рекламации.

Винаги следете официални предупреждения от потребителски организации или институции за опасни продукти. Най-лесният начин е да се абонирате за нашия бюлетин.