До часове ни удрят серия от магнитни бури

Плазмено изхвърляне в резултат на слънчево изригване ще предизвика магнитни бури на Земята. Очаква се геомагнитни бури да ударят Земята на 9 и 10 декември.

Според Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките, самото изригване, регистрирано в нощта на 7 декември, не е било считано за екстремно; местоположението му е било такова, че потокът от заредени частици е бил насочен директно към нашата планета.

Това означава, че въздействието върху магнитосферата ще бъде почти директно и много ефективно.

„Слънцето е активно през последните месеци, но не всяко изригване има забележимо въздействие върху Земята. Най-скорошното силно слънчево изригване се случи преди около месец, на 12-13 ноември, и предизвика мощна магнитна буря G4“, се казва в съобщението.

Очаква се геомагнитната активност да достигне пик следобед на 9 декември. Тази интензивност, особено около зимното слънцестоене, създава голяма вероятност за полярни сияния в средните географски ширини и евентуално дори в по-южните ширини

