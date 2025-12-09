  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +12
Варна: +5 / +6
Сандански: +8 / +12
Русе: +6 / +8
Добрич: +3 / +6
Видин: +7 / +10
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +6 / +10
Стара Загора: +2 / +6

Финансовата комисия започва работа по Бюджет 2026

  • Сподели в:
  • Viber
Финансовата комисия започва работа по Бюджет 2026
A A+ A++ A

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за обсъждане в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание днес. Това е първата стъпка от парламентарната процедура, след като вчера Министерският съвет одобри финалния вариант на план-сметката.

Документът вече получи подкрепа от социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), които съгласуваха и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Основни параметри и доходи

В окончателния вариант на бюджета е заложен дефицит от 3%, което отговаря на критериите за фискална устойчивост. Правителството е ревизирало политиката по доходите, като е предвиден ръст на заплатите в публичния сектор с 10%, вместо първоначално обсъжданите 5 на сто.

Ключова промяна за гражданите е новият размер на минималната работна заплата, която достига 620 евро и 20 евроцента. Максималният осигурителен доход се фиксира на 2300 евро.

За родителите е предвидено увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година, което става 460 евро. Пенсионерите също ще получат увеличение – пенсиите ще бъдат индексирани с между 7 и 8 процента, считано от 1 юли 2026 година.

Отпаднали данъчни мерки

След обсъжданията със социалните партньори и бизнеса, от финалния проект са премахнати няколко спорни предложения:

Отпада идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2 процентни пункта;

Няма да се увеличава данък дивидент на 10%;

Отменя се въвеждането на специализиран софтуер за отчитане на продажбите на търговците.

След разглеждането в ресорните комисии, финансовата рамка трябва да влезе в пленарната зала за гласуване на първо четене от народните представители.

#бюджета

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите