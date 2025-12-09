Финансовата комисия започва работа по Бюджет 2026

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за обсъждане в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание днес. Това е първата стъпка от парламентарната процедура, след като вчера Министерският съвет одобри финалния вариант на план-сметката.

Документът вече получи подкрепа от социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), които съгласуваха и бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Основни параметри и доходи

В окончателния вариант на бюджета е заложен дефицит от 3%, което отговаря на критериите за фискална устойчивост. Правителството е ревизирало политиката по доходите, като е предвиден ръст на заплатите в публичния сектор с 10%, вместо първоначално обсъжданите 5 на сто.

Ключова промяна за гражданите е новият размер на минималната работна заплата, която достига 620 евро и 20 евроцента. Максималният осигурителен доход се фиксира на 2300 евро.

За родителите е предвидено увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година, което става 460 евро. Пенсионерите също ще получат увеличение – пенсиите ще бъдат индексирани с между 7 и 8 процента, считано от 1 юли 2026 година.

Отпаднали данъчни мерки

След обсъжданията със социалните партньори и бизнеса, от финалния проект са премахнати няколко спорни предложения:

Отпада идеята за вдигане на осигурителните вноски с 2 процентни пункта;

Няма да се увеличава данък дивидент на 10%;

Отменя се въвеждането на специализиран софтуер за отчитане на продажбите на търговците.

След разглеждането в ресорните комисии, финансовата рамка трябва да влезе в пленарната зала за гласуване на първо четене от народните представители.