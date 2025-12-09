Такситата в София поскъпват с близо 18,6% от 2026 г.

От 1 януари 2026 г. цените на таксиметровите услуги в София се увеличават осезаемо – с общо 18,6%, което поставя столицата сред градовете с най-бърз ръст на транспортните тарифи в страната. Новите стойности вече предизвикват активни реакции от таксиметрови компании и пътници. Интересното е, че още преди да влязат в сила, тарифите се превърнаха в тема, която доминира дискусиите в транспортния сектор.

Новите тарифи: колко ще плащат пътниците

Според решението на Столичния общински съвет, минималната цена за километър пробег през деня става 0,73 евро (1,43 лв.), а през нощта – 0,84 евро (1,65 лв.). Това е значително увеличение спрямо досегашните нива, макар и в рамките на средните тарифи за големите европейски градове.

Освен минималните ставки, за първи път по-ясно се разписват и максимални цени. Дневната максимална тарифа достига 1,24 евро (2,43 лв./км.), а нощната – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

По данни от заседанието на местния парламент, целта е да се въведат „по-ясни граници и прозрачност“ в сектора.

Аргументите на шофьорите: разходите изпреварват доходите

Таксиметровите шофьори отдавна настояват за промяна в тарифите, като основните им аргументи са растящите разходи.

„Горивото, поддръжката, дори резервните части – всичко поскъпна поне два пъти за последните години. Няма как тарифите да останат същите“, коментират представители на бранша в разговори, цитирани от местни медии.

Според шофьорите запазването на старите цени би довело до масови напускания в сектора, което би оставило столицата с недостиг на таксита. Някои компании вече съобщават, че броят на активните водачи е намалял, а допълнителното натоварване превръща професията в по-малко привлекателна.

Решението на общината: регулация за стабилност

Поскъпването е одобрено още в края на октомври от Столичния общински съвет. Оттам подчертават, че новите тарифи са резултат от анализи, включващи реалните разходи в сектора и европейските тенденции.

„Целта ни е да осигурим стабилност на услугата и предвидимост за гражданите“, заявяват общински съветници, цитирани в протокола от заседанието.

Въвеждането на диапазони – минимални и максимални цени – според тях ще намали злоупотребите и ще създаде по-голяма прозрачност в сферата на таксиметровия превоз.

Какво означава промяната за софиянци

Пътниците ще усетят увеличението най-вече при по-дълги курсове, където разликата може да достигне няколко лева. Някои граждани изразяват опасения, че поскъпването може да ги насочи към алтернативни услуги като споделено пътуване или градски транспорт.

За градската мобилност това вероятно ще доведе до преразпределяне на предпочитанията – тенденция, която вече се наблюдава в други европейски столици. В София предстои да видим дали новите цени ще стимулират по-добро обслужване или ще задълбочат недоволството от транспорта.

Какво следва

Новите тарифи влизат в сила от 1 януари 2026 г., а контролът върху спазването им ще се извършва от общинските инспектори. Очаква се в първите месеци след промяната да се проведат допълнителни проверки, включително и по сигнали на граждани.

Пазарът на таксиметрови услуги в София преминава през поредна трансформация. Въпросът, който остава, е дали този ръст ще бъде последван от подобряване на качеството – и дали пътниците ще приемат новите цени като неизбежна мярка или като допълнителна тежест в семейния бюджет.