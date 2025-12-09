  • Instagram
Експерт успокои! Не се задава грипна вълна
"В началото на декември остава спокойна епидемиологичната обстановка в страната, а интересът към ваксинацията срещу грип расте", съобщи в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира с усмивка доц. Киров.

По думите му, няма данни за начало на грипна вълна.

„Снощи направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има нито вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той.

Доц. Киров обясни, че по-топлото време през декември има положителен ефект върху разпространението на вируси.

Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина.

Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което си оказва своето влияние", каза доц. Киров.

