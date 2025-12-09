Православният свят почита светица, покровителка на майките

Днес, 9 декември, Българската православна църква и вярващите отбелязват Зачатието на Света Анна. Празникът, известен в народния календар като Зимна Света Анна или Анино зачатие, е дълбоко свързан с майчинството, семейното огнище и надеждата за рожба.

Според Светото писание Света Анна и съпругът ѝ Йоаким дълго време нямали деца, което в древността се приемало за Божие наказание. След усърдни молитви и двамата получили знамение от ангел, че ще бъдат дарени с дъщеря, която ще стане майка на Спасителя. Така се родила Дева Мария. Поради тази причина Света Анна се почита като основна закрилница на бременните жени, майките и брака.

Традиции и народни вярвания

В българската фолклорна традиция празникът се приема предимно като женски. Вярва се, че Света Анна пази децата от болести и "лоши очи". В миналото майките са раздавали питки за здраве, за да предпазят домовете си.

Народът нарича деня още "Полазинден" в някои краища на страната (макар основният такъв да е Игнажден). По това кой пръв ще влезе в къщата, се гадае каква ще бъде предстоящата година за семейството. Ако човекът е добър и заможен, годината ще е плодородна.

Строги забрани за жените

Тъй като денят се свързва с прехода към зимата и нарастването на деня ("Света Анна слънцето повръща", казва народът), съществуват редица забрани, които жените са спазвали стриктно в миналото:

Без ръкоделие: Жените не трябва да пипаат вълна, да предат, да плетат или да шият. Вярвало се е, че така се предпазват стадата от вълци, а децата и домашните животни – от болести.

Без тежка работа: Прането, миенето на прозорци и чистенето са били забранени, за да не се "разболеят" женските ръце.

Предпазване от зли сили: Нощта срещу празника се е считала за време, в което бродят магьосници и житомамници. Затова стопаните са слагали чесън под възглавниците и са заключвали добре оборите.

Кой черпи за името си днес

На 9 декември своя личен празник отбелязват хиляди българи. Имен ден празнуват носещите имената: Анна, Ани, Анка, Анелия, Анета, Антоанета, Яна, Вили (от Вилхелм) и мъжкият вариант Анастас (макар последният да се свързва и с други дати).

Името Анна е с еврейски произход и означава "благодат", "милост".