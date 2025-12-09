  • Instagram
Бургас: +6 / +8
Пловдив: +5 / +12
Варна: +5 / +6
Сандански: +8 / +12
Русе: +6 / +8
Добрич: +3 / +6
Видин: +7 / +10
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +5 / +8
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +6 / +10
Стара Загора: +2 / +6

Облачно, от 6° до 11° в страната

Облачно, от 6° до 11° в страната
Днес над Северна България и източните райони облачността ще се задържи значителна. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, по-трайна по поречието на Дунав. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

Облачно по морето

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


