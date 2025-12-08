  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +10
Пловдив: +5 / +12
Варна: +2 / +7
Сандански: +7 / +12
Русе: +4 / +8
Добрич: +2 / +8
Видин: +4 / +10
Плевен: +4 / +11
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +3 / +11
Стара Загора: +3 / +6

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

  • Сподели в:
  • Viber
Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

ФБ/Бойко Борисов
A A+ A++ A

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит. Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия е на посещение у нас.

„Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро. Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката”, написа лидерът на ГЕРБ във Facebook профила си.



#Бойко Борисов #Кристофър Смит

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите