Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит. Заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия е на посещение у нас.

„Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро. Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката”, написа лидерът на ГЕРБ във Facebook профила си.







