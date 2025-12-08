  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +10
Пловдив: +5 / +12
Варна: +2 / +7
Сандански: +7 / +12
Русе: +4 / +8
Добрич: +2 / +8
Видин: +4 / +10
Плевен: +4 / +11
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +3 / +11
Стара Загора: +3 / +6

СДВР: На протеста отново ще има КПП-та, ще извеждаме хора с профил на локали

  • Сподели в:
  • Viber
СДВР: На протеста отново ще има КПП-та, ще извеждаме хора с профил на локали

Стопкадър/ФБ/ПП
A A+ A++ A

СДВР даде информация за предстоящия протест в сряда вечерта.

„Засега има заявен протест от 18 до 22 ч. в сряда в Триъгълника на властта, организаторите са същите от миналия понеделник. Подготвяме се с всички сили, събираме информация, отнасяща се за появата отново на провокатори към полицията, заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, предаде БГНЕС.

„Днес отново направихме анализ, наблегнахме на лица, които предварително да бъдат изведени от протеста. Ще има отново КПП и ще се селектират лица, които имат и предишни деяния и евентуално предстоящи такива действия. Апелираме към организаторите на протеста нека да бъдат наш естествени партньори, заяви Николов. Ние ще даваме сигнали на мирно протестиращите, когато забележим група организирани младежи, ще извеждаме такива хора с профил на локали, за да не се нарушава здравето, спокойствието и правото на мирен протест на гражданите“, добави още Николов.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите