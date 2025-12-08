Пеевски в Кърджали: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България!

В откровен разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна.



Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в “триъгълника на властта” оттам те ще командват България, коментира Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.



За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет - също.



Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът.



Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.



Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.



Властта я дават хората! Подчерта лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.



Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди лидерът.



Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.



