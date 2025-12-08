Джефри Сакс: Ще предизвикат ли Мерц и фон дер Лайен финансов крах на страните от ЕС

Фридрих Мерц наистина би трябвало да знае по-добре - като бивш служител на финансовия гигант BlackRock, той би трябвало да е запознат с взаимовръзките на международните финансови пазари: планът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да получи достъп до 140 милиарда евро от замразени активи на руската централна банка за финансиране на Украйна може да доведе до сериозни смущения, пише Berliner Zeitung, цитиран от "Труд".



Джефри Сакс, икономист, дипломат и съветник на множество правителства и институции по целия свят, заяви пред „Берлинер Цайтунг“: „Планът е незаконен, безразсъден и неизбежно ще струва на Европа много високи цени, ако бъде приложен. Водещи европейски финансови експерти са съгласни.



Финансовата надеждност на Европа ще бъде сериозно накърнена, да не говорим за последиците от руските съдебни дела и ответните мерки. Освен това, това действие би разделило дълбоко Европа и би отровило отношенията в ЕС.“

Мерц иска да работи с Де Вевер, Орбан спира еврооблигациите



Но канцлерът Мерц искаше да се придържа към плана до петък. Той отмени посещението си при норвежкия крал, за да пътува до Брюксел. Там той и фон дер Лайен планираха да убедят белгийския премиер Барт де Вевер да се откаже от противопоставянето си на плана. Мерц е под натиск, защото унгарският премиер Виктор Орбан провали План Б на ЕС: В петък Унгария официално изключи емитирането на еврооблигации в подкрепа на Украйна. Този ход лишава ЕС от алтернатива, в случай че не успее да използва замразените руски активи.



Де Вевер ясно заяви, че страната му ще се съгласи само ако всички останали държави поемат отговорност за потенциалните последици. Никой обаче не знае какви ще бъдат последиците от това безпрецедентно действие: замразените руски активи, възлизащи на 193 милиарда евро, представляват само 0,5% от общите 42,5 трилиона евро депозити, управлявани от белгийската фирма за ценни книжа Euroclear.



Опитът да се промени мнението на белгиеца очевидно е бил неуспешен. Мерц определи разговора си с де Вевер като „конструктивен“, съобщава AFP. Особената уязвимост на Белгия е „безспорна“ и трябва да бъде „разгледана по такъв начин, че всички европейски държави да носят един и същ риск“, заяви канцлерът в прессъобщение в петък вечерта. Според говорителя на правителството Стефан Корнелиус, участниците са се съгласили, „че времето е от съществено значение в настоящата геополитическа ситуация“. Освен това Мерц, де Вевер и фон дер Лайен заявиха, „че финансовата подкрепа за Украйна е от централно значение за сигурността на Европа“. Те се съгласиха да продължат дискусиите си с цел намиране на взаимно приемливо решение на заседанието на Европейския съвет на 18 декември.



Валери Юрбен предупреждава за фалит на Euroclear



Сривът на финансовата компания Euroclear може да доведе до финансов колапс. Мерц и фон дер Лайен очевидно не виждат тази опасност. Наскоро анонимни източници от ЕС заявиха пред Financial Times (FT), че има ситуации, в които политиката има предимство пред закона. Освен това, според тези източници, съдилищата работят бавно. Така че те биха могли просто да конфискуват парите и по-късно да разгледат въпроса дали това представлява „кражба“, както твърдят руснаците. Подобно поведение не е необичайно сред световните финансови гиганти. Законите многократно се заобикалят или игнорират, знаейки, че наказанието ще се равнява само на малка част от плячката.



В този случай обаче нещата са различни: Валери Юрбен, главен изпълнителен директор на Euroclear, отправи в петък поредното си силно предупреждение относно последиците от потенциалното използване на замразените руски активи като заем за Украйна. „Настоящото решение е нереалистично“, каза Юрбен в петък сутринта по радиостанцията RTBF La Première.



Юрбен заяви, че подобно действие би могло да дестабилизира международната финансова система, предвид централната роля на Euroclear. Тя се опита да обясни реалността на Мерц и фон дер Лайен. Юрбен каза, че случаят демонстрира „неразбиране на това как функционират Euroclear и финансовите пазари“. Използването на приблизително 180 милиарда евро руски активи, държани от Euroclear, би създало „много значителен дисбаланс“ в баланса на Euroclear, тъй като Русия винаги би имала право да си възстанови средствата, дори ако те бъдат премахнати от баланса на финансовата институция.



В петък Юрбен потвърди финансовите рискове за Белгия, ако Euroclear фалира. Главният изпълнителен директор повтори, че ако ЕС принуди Euroclear да освободи руските си активи, брокерската фирма ще оспори решението в съда. Юрбен вече беше заявил ясно в други медии, че съществува висок риск настоящото решение „да се счита за изземване“. Брокерът трябва да предвиди тази евентуалност. Ако не може, надвисва несъстоятелност – и с нея истинска банкова криза.



Опасения на финансовите пазари



Докато Мерц и фон дер Лайен външно изглеждат невъзмутими от тези индикации, в международен план се отбелязва, че германското правителство и Европейската комисия си играят с огъня: „Няколко европейски политици, най-вече президентът на ЕЦБ Лагард и главният изпълнителен директор на Euroclear Юрбен, изразиха загриженост относно очакваните пазарни реакции“, казва Джефри Сакс.



Дори се говори, че действието може да се разглежда като фактическо обявяване на война срещу Русия.



Сакс: „Някои руски политици използваха тази фраза. Това трябва да се приеме сериозно.“ Сакс казва, че гледа „на европейските държавни и правителствени глави с недоумение и ужас“: „Лидерството на Европа се възприема като много слабо и неразумно.“



Сакс смята, че този ход може да доведе до финансов колапс в Европа: „Финансовите последици биха могли да се окажат значителни с течение на времето.“ Но цената може да бъде дори по-висока – именно защото Мерц зае толкова твърда позиция по този въпрос. Политическите последици биха били дълготрайни: „ЕС ще бъде хвърлен в смут, ако Германия просто игнорира съпротивата на няколко държави членки.“ Сакс продължи: „Основният проблем ще бъде дълбока криза в Европа, особено в светлината на ответните мерки на Русия. Политическата реакция в Европа срещу Мерц, Макрон и фон дер Лайен ще бъде ожесточена.“



Италия иска златото си обратно от ЕЦБ



Словакия и Унгария също са против конфискацията, както и Франция и Италия. Рим е особено нервен: партията на премиера Джорджия Мелони наскоро публикува изявление, в което се заявява, че златото, държано от италианската централна банка, принадлежи на италианската държава. Европейската централна банка (ЕЦБ) изпрати остро формулирано писмо до Мелони, настоявайки, че златото принадлежи на „Евросистемата“. В крайна сметка, златните резерви на Италия в момента са на стойност 290 милиарда евро – пари, които Италия, все още силно задлъжняла, със сигурност би могла да използва за подготовката си за кризи.



Джефри Сакс смята, че тези събития отразяват дълбока криза в ЕС: „Европа показва общ провал в политиката, дипломацията и лидерството. Вместо абсурдно да присвоява руски активи, Европа трябва да преговаря с Русия за прекратяване на войната и възстановяване на колективната сигурност в Европа. Вместо това Европа е отстъпила цялата си дипломация на САЩ и вместо това се занимава с безмилостно подстрекаване на война.“ Подобен ход би „предизвикал много сериозен разрив в Европа, особено защото ще бъде възприет като игра на власт от страна на Германия под ръководството на Мерц и фон дер Лайен.“ Ако Мерц и фон дер Лайен наистина не могат да бъдат разубедени, действието „вероятно би било искра, която би могла да доведе до големи катаклизми“.



Дали Тръмп измами европейците?



Паниката сред европейците беше предизвикана от американския президент: Една от точките в неговия 28-точков мирен план включва замразяването на руските активи. Според плана руснаците биха се ангажирали да използват голяма част от парите за възстановяването на Украйна. Уловката, която разбуни лидерите на ЕС, е, че договорите ще отидат при руски и американски компании, а правителството на САЩ дори ще получи комисионна за посредничество. Германия и Европейската комисия искат да предотвратят това на всяка цена. Цената обаче може да е по-висока, отколкото лидерите осъзнават.



Джефри Сакс: „Вярвам, че популярността на Мерц ще продължи да намалява. Това ще дестабилизира германската политика и ще поляризира настроенията в Европа.