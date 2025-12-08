Б. Димитрова: Правителството няма да подаде оставка до приемането на еврото

Енергията на протестите трудно ще се успокои, часовникът работи срещу дневния ред на управляващите.

Това мнение изказа пред БНР Боряна Димитрова, управител на социологическата агенция "Алфа рисърч", като подчерта, че логиката на протестите, които наблюдавахме в края на ноември и на 1 декември, е, че се върви към разрастването им:

"Вече няма да е толкова лесно, дори е почти невъзможно за управляващите само с промени в бюджета да реабилитират своето политическо битие".

Според нея "доста активни социални групи излизат на площада и те имат базисни политически искания, като основното е да бъдат зачитани - и политическите представители, а и тяхното право на мнение, и тяхното право на участие в политическия живот":

"Трудно е с обичайните парламентарни средства да бъдат овладени протестите. Струва ми се, че протестът ще се концентрира върху политически искания и ще продължи да настоява за оставка на правителството".

Боряна Димитрова подчерта, че един политически процес е протестът, а друг процес са изборите:

"Големият въпрос е тази голяма енергия, която виждаме по площадите, дали ще прелее във вот на едни следващи избори".

Правителството няма да подаде оставка до приемането на еврото, прогнозира тя и добави:

"Това е негово разбиране, негов дълг и негова отговорност. След това вече ще се прецени, защото в такива времена е трудно да се предвиди докъде ще стигне ескалацията".

Площадите дадоха много силна социална енергия на ПП-ДБ и тяхната отговорност е как ще направляват политическия процес така, че надеждите на хората да бъдат реализирани, а не отложени и разпилени, смята тя.

Според нея образът на президента Румен Радев и тезите, които той проповядва, не са припознати от протестите.

Протестите не са излъчвали послания на етническо или религиозно разделение, категорично изтъкна Димитрова:

"В нито един момент протестите не са излъчвали разделение на етнически принцип. Контрапротестите, организирани от ДПС-НН, изглеждат като провокация към протестите, отколкото да имат своето морално или политическо основание. Вероятно ще служат за сплотяване на привърженици на ДПС-НН, но и опасно разиграване на етническата карта в ситуация, в която няма никакво основание да се говори за етническа омраза. Това ми се струва опасно заиграване".



