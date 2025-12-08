Сани Жекова и ски легендата Петър Попангелов откиват зимня сезон в Боровец

Ски легендата Петър Попангелов и звездата ни в сноуборда Александра Жекова ще бъдат сред специалните гости по време на откриването на ски сезона в Боровец на 27 декември.

Празничното събитие ще отбележи и 130 години от основаването на първия планински курорт в България и на Балканите, поставяйки началото на серия инициативи през цялата юбилейна 2026 година. Тържествата преминават под мотото "130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще."

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена от 1 лев, а картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти – на половин цена.

Ски и сноуборд училище "Бороспорт" ще предостави безплатни групови уроци за 130 начинаещи деца, заедно с пълна екипировка за предварително записалите се.

Община Самоков и "Бороспорт" са подготвили богата целодневна програма на плаца пред хотел "Рила", включваща забавления, спортни активности, музика, празнични изненади и множество награди.

Стартът ще бъде даден в 10:00 часа с "Исторически лов на съкровища" – интерактивно приключение, насочено към емблематичните места в курорта.

От ранните часове ще работи "Снежният бар", който след 12:00 ч. ще предлага и зимни тематични коктейли. DJ Dopamine ще се грижи за доброто настроение през целия ден.

Гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата са предвидени творчески работилници с местни занаятчии и художници.

На "Снежната арена" на учебен плац "Бороспорт" ще се проведе детски мини-слалом под вещото око на Пeтър Попангелов, а сноуборд звездата Александра (Сани) Жекова ще представи зрелищни фристайл демонстрации.

На писта "Иглика" присъстващите ще могат да видят атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори, под звуците на динамичен DJ сет.

Всички гости ще могат да се снимат в омнибуса на "бае Славе" от снимачната площадка на филма "Чамкория" по романа на Милен Русков.

Осигурени са също A.I. фото-кът и голяма томбола със стотици награди – сезонна лифт карта, 130 дневни лифт карти, уикенд ваучери, спа терапии, ски и сноуборд уроци и други изненади.

Следобедната програма продължава с два музикални сета на Хора към Сдружение "Духовна музика" с ръководител и солист Хари Драганов.

Официалната част ще се проведе в 16:30 часа на сцената пред хотел "Рила" с участието на кмета на Самоков Ангел Джоргов, представители на Общината, Софийска област и "Бороспорт".

Вечерната програма ще впечатли гостите с лазерно шоу, последвано от факелно спускане и ефектно LED шоу на ски инструкторите.

Финалът на празника ще бъде поставен с концерт на група "Молец", а водещ на събитието ще бъде актьорът и музикант Александър Сано.

През цялата 2026 година Боровец ще реализира множество спортни, културни и тематични събития, които ще подчертаят богатото наследство и визията на курорта за устойчиво, модерно и целогодишно развитие.