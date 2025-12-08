Д. Дамянова: Роди се "черният лебед", да видим кого ще упълномощи за власт

Роди се "черният лебед" и сега ще видим кого той ще упълномощи за власт.

Това каза пред БНР Диана Дамянова, ПР експерт, като коментира:

"Съвсем не смятам, че ще са тези, които извадиха 100 хиляди души на площада. Извадиха ги не те, а нетърпимостта към арогантното поведение, което властта прояви през последните 6 месеца. След като беше потвърдено участието в еврозоната, управлението на България премина в режим "имаме си мнозинство и ще си управляваме, без да се занимаваме с вас", държаха се по начин, по който дори понякога унижаваше опозицията. ПП-ДБ направи този протест срещу бюджета, той беше лош, но не в частта, която ПП-ДБ показваше. ... В момента вятърът духа в платната на ПП-ДБ, но проблемът е, че тези, които в момента излизат да ги подкрепят, след 4 месеца може да са на съвсем друг акъл".

По думите ѝ протестите са нормални явления за време, в което властта се клати:

"Всички са преминали в кресчендо, което или ще се превърне в политическа криза, довела до избори, или ще се премине в коледни увеселения".

Създава се една политическа каша, от която ще се роди нов политически спасител, но колко той ще ни спаси, ще говорим след 5 години, коментира още тя.

Дамянова смята, че партиите в управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС, ИТН, БСП-ОЛ и ДПС-НН имат общо мнение и то е, че трябва да продължат да управляват:

"В момента имаме правителството, управлението и стоящият зад тях Пеевски, които искат управлението да продължи, имаме опозиция - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, която иска то да спре, имаме ПП-ДБ, които са яхнали искането на хората от площада за оставка, и имаме Радев, който нажежава обстановката и иска най-после да се качи на влака, влакът тутуфка към неговата гара - той стои с военни лампази на гарата и чака влака, за да се качи на него".

Според ПР експерта президентът Румен Радев със сигурност ще излезе на партийния терен:

"Смятам, че той лично ще излезе на терена, а няма да ни даде проект като този на Стефан Янев. ... Той има много основания, включително и лични, да иска да влезе във властта".

Тя определи контрапротестите, които "ДПС-Ново начало" организира в подкрепа на правителството, като абсурдна форма на поведение, с която в дадения момент Делян Пеевски иска да покаже своята сила и силата на своя електорат, след като от ПП-ДБ му беше казано, че хората на протестите са казали да се махне от политиката:

"В този смисъл аз разбирам движението на ДПС-НН то има изключително мобилизиращ ефект. Пеевски си строява редиците за избори и самият факт, че Пеевски постъпва така, за мен означава, че за него изборите са наистина предстоящи".

Според нея генералният въпрос е: "Може ли един политически кошмар в държавата да спре влизането в еврото?":

"В момента, когато - примерно през март - в България дойде едно правителство, което е категорично против еврозоната, то веднага може да мине на задна скорост. ... Като историк и като гражданин на тази държава смятам, че трябва да има някакъв политически мир поне 3-4 месеца, когато ще дойде еврото. Защото тогава ще има проблеми, защото не се направи нищо за една смислена кампания и ще бъдат пълни телевизиите с хора, които разказват за проблеми - дали 10 евро, а не 10 лева и т.н. Ще се създава едно антиевро настроение, което ще изисква да има стабилен кабинет, който да поеме удара".