БГ шофори с апел: Държавата незабавно да сезира евроинституциите за блокираните ГКПП

Продължава блокадата на българо-гръцката граница на пунктовете "Промахон-Кулата" и на "Илинден-Ексохи".

Движението на тежкотоварни камиони беше преустановено на обяд и в двете посоки.

На Кулата опашката е над 8 километра.

Напрежението расте и на наша, и на гръцка територия.

Камионите чакат и не знаят кога границата ще бъде отворена. Много от тях ще пропуснат и фериботите на солунското пристанище в посока към Италия.

Официална информация за това колко време ще продължи блокадата нямат и нашите гранични власти.

Българските шофьори настояват държавата ни незабавно да сезира европейските институции за ситуацията:

"Други трябва да направят нещо, които в момента се карат за други работи - властта. Как може да се затвори държавна граница, това е почти незаконно сега. Не знам аз какви са процедурите, но най-вероятно трябва да сезират Европейския съюз, че се затваря държавна граница. Заради една корупция всички страдат. Това ще стане като с еврото - бързахме да влезем в еврото и после пак ще имаме някакви проблеми. Бързахме да влезем в Шенген, сега пак си имаме проблеми", коментираха шофьори пред БНР.

Междувременно проверките на контролните институции и в България, и в Гърция, се завърнаха в граничната зона.

На случаен принцип или по преценка след анализ на риска на самата граница се проверяват документите на превозите.